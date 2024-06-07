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Правительство согласовало принудительное изъятие Одесского нефтеперерабатывающего завода в интересах государства
7 июня Кабинет министров Украины согласовал предложение Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) о принудительном изъятии в интересах государства ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод".
Об этом сообщил заместитель председателя АРМА Павел Великореченин.
"Сегодня Кабинет Министров Украины согласовал предложение Нацагентства по принудительному изъятию в интересах государства ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод"", - заявил Великореченин.
По его словам, это решение позволяет принудительно изъять объект права собственности Российской Федерации и его резидентов, в том числе корпоративные права в размере 99,58% акций этого завода и его долговые обязательства перед резидентами РФ. Также речь идет об изъятии 100% уставного фонда ООО "Энергия и газ Украина".Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Ранее, по поручению президента Украины, правительство и АРМА разработали дорожную карту по дальнейшему развитию и использованию мощностей арестованного ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", до наложения на него ареста принадлежавшего пророссийскому бизнесмену.
Одесский нефтеперерабатывающий завод – один из пяти нефтеперерабатывающих заводов, которые есть и в Украине, однако он не выпускает нефтепродукты с 2014 года.
В апреле 1999 года Одесский НПЗ выкупила российская компания "ЛУКойл". Завод был остановлен в октябре 2010 года в связи с сложившейся экономической ситуацией на рынке нефтепродуктов Украины, а также с изменением схемы поставок нефти. До 2013 года завод не работал и в июне 2013 года россияне продали завод украинской корпорации СЕПЕК Сергея Курченко.
После побега Курченко в Россию в 2014 году завод собирались национализировать. В июне 2017 года он был конфискован в пользу государства и оценен более чем в $200 миллионов. В апреле 2019 года Верховный суд разрешил Сергею Курченко оспорить переход Одесского НПЗ в собственность государства.
Однако в марте 2019 года региональное отделение Фонда госимущества в Одесской области сообщило о завершении инвентаризации завода. Было установлено, что многие установки предприятия потеряли свою работоспособность, в частности ректификационные колонны, которые не были должным образом законсервированы.
Возобновить деятельность завода планировали путем передачи активов в управление государственной нефтеперерабатывающей компании "Укртатнафта" или в новообразованное государственное предприятие отдельного подчинения на определенный период.