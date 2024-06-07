Уряд погодив примусове вилучення Одеського нафтопереробного заводу в інтересах держави

7 червня Кабінет міністрів України погодив пропозицію Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) щодо примусового вилучення в інтересах держави ПАТ "Одеський нафтопереробний завод".

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Про це повідомив заступник голови АРМА Павло Великоречанін.

"Сьогодні Кабінет Міністрів України погодив пропозицію Нацагентства щодо примусового вилучення в інтересах держави ПАТ "Одеський нафтопереробний завод", - заявив Великоречанін.

За його словами, це рішення дозволяє примусово вилучити об’єкт права власності Російської Федерації та її резидентів, зокрема корпоративні права у розмірі 99,58 % акцій цього заводу та його боргові зобов’язання перед резидентами РФ. Також йдеться про вилучення 100 % статутного фонду ТОВ "Енергія і газ Україна".

Раніше, за дорученням президента України, уряд та АРМА розробили дорожню карту щодо подальшого розвитку та використання потужностей арештованого ПАТ "Одеський нафтопереробний завод", який до накладення на нього арешту належав проросійському бізнесмену.

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Одеський нафтопереробний завод – один із п’яти нафтопереробних заводів, які є і Україні, проте він не випускає нафтопродукти з 2014 року.

У квітні 1999 року Одеський НПЗ викупила російська компанія "Лукойл". Завод був зупинений в жовтні 2010 року у зв'язку з економічною ситуацією, що склалася на ринку нафтопродуктів України, а також зі зміною схеми поставок нафти. До 2013 року завод не працював і в червні 2013 року росіяни продали завод українській корпорації СЄПЕК Сергія Курченка.

Після втечі Курченка до РФ у 2014 році завод збиралися націоналізувати. У червні 2017 року він був конфіскований на користь держави і оцінений у понад $200 мільйонів. У квітні 2019 року Верховний суд дозволив Сергію Курченку оскаржити перехід Одеського НПЗ у власність держави.

Проте, в березні 2019 року регіональне відділення Фонду держмайна в Одеській області повідомило про завершення інвентаризації заводу. Було встановлено, що багато установок підприємства втратили свою працездатність, зокрема ректифікаційні колони, які не були належним чином законсервовані.

Наразі відновити діяльність заводу планували шляхом передання активів в управління державної нафтопереробної компанії "Укртатнафта" або в новоутворене державне підприємство окремого підпорядкування на певний період.