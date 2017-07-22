Одесский НПЗ перешел государству по спецконфискации

"Сегодня Апелляционный суд Одесской области отказал в открытии апелляционного производства по жалобам представителей ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", ООО "Энергия и газ Украина" и представителя непосредственно Сергея Курченко. Таким образом, 21.07.2017 вступило в законную силу решение Суворовского районного суда Одессы о специальной конфискации в пользу государства всего имущества Одесского нефтеперерабатывающего завода и общества с ограниченной ответственностью", — написала Сарган в Фейсбуке в пятницу.

По ее данным, согласно решению суда, в пользу государства конфискованы нежилые производственные помещения и административные здания общей площадью более 38 тыс. кв. м, а также земельные участки площадью 77 га и установки для обеспечения деятельности завода.

Ориентировочная стоимость конфискованного имущества превышает $200 млн (более 5 млрд грн), указала пресс-секретарь генпрокурора.

Как сообщалось, в июне Суворовский райсуд Одессы принял решение о специальной конфискации целостного имущественного комплекса (ЦИК) Одесского НПЗ, принадлежащего группе "ВЕТЭК" Сергея Курченко.

"В рамках заключения сделки со следствием районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискации ЦИК Одесского НПЗ как орудия преступления преступной организации Курченко. Завод перешел в собственность государства в лице Кабинета министров", — написал генпрокурор Юрий Луценко на странице в Фейсбуке в пятницу.

Российская компания "ЛУКОЙЛ" приобрела два пакета акций ОАО "Одесский НПЗ" по 25,95% на некоммерческих конкурсах в 1999 году за 27,27 млн грн, а затем увеличила свою долю до 97%.

Проектная мощность предприятия по переработке сырья составляет 2,8 млн тонн в год. В августе 2005 года Одесский НПЗ был остановлен на реконструкцию и возобновил работу лишь в апреле 2008 года, однако затем вновь был остановлен в октябре 2010 года в связи с экономической ситуацией, сложившейся на рынке нефтепродуктов в Украине, а также с изменением схемы поставок нефти.

В 2013 году Одесский НПЗ у НК "ЛУКОЙЛ" купила группа "ВЕТЭК" С.Курченко, разыскиваемого украинскими правоохранителями. Позже сообщалось о передаче "ВЕТЭК" предприятия в залог ОАО "Банк ВТБ" (РФ). Нормальная работа предприятия так и не была восстановлена, в настоящее время оно простаивает.