В октябре 2026 года индекс самочувствия украинского ритейла (RWBI) продемонстрировал умеренный рост на 1,9% (или на 0,5 пункта) по сравнению с сентябрем, достигнув отметки 26,7 пункта. Об этом свидетельствуют данные аналитического исследования рынка торговой недвижимости.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Украинского совета торговых центров.

Октябрьское повышение стало определенным отскоком после сентября, когда рынок зафиксировал самое глубокое падение за последние месяцы из-за резкого увеличения количества и продолжительности воздушных тревог.

Впрочем, аналитики отмечают, что сентябрьскую просадку удалось компенсировать частично. Кроме того, текущие показатели все еще уступают прошлогодним: в октябре 2025 года индекс составил 27,8 пункта .

Региональное распределение и форматы ТЦ

Позитивная динамика в октябре охватила все макрорегионы, типы городов и форматы торговых объектов:

Столица против регионов: В Киеве и других областях индекс изменился почти одинаково, однако региональная посещаемость росла несколько более высокими темпами. Это подтверждает тенденцию постепенного выравнивания показателей между столицей и регионами.

Малые ТЦ опережают гигантов: Быстрее всего восстанавливались малые и средние торговые центры, в то время как крупные объекты демонстрировали более медленный прирост трафика.

Справка

Индекс самочувствия ритейла (Retail Well-Being Index – сокращен RWBI) разработан в 2020 году Украинским Советом Торговых Центров, который позволяет в динамике отслеживать уровень самочувствия ритейла, учитывая такие показатели, как посещаемость торговых центров, вакантность площадей в ТЦ и уровень. В пилотном режиме RWBI отслеживается с августа 2021 года.

Напомним, в сентябре 2026 года Индекс самочувствия ритейла (RWBI) снизился на 1,6 пункта и остановился на отметке 26,2 пункта. Главным фактором негативной динамики явился рекордный рост количества и продолжительности воздушных тревог в стране.