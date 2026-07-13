Оренда двокімнатної квартири за ціною однокімнатної: у яких містах це можливо

У низці українських міст різниця між вартістю оренди однокімнатних і двокімнатних квартир становить лише від 500 до 2 000 грн на місяць, а в окремих випадках практично відсутня. Найменший розрив зафіксовано у Полтаві, Чернігові та Луцьку, тоді як у Києві й Ужгороді за додаткову кімнату доведеться доплачувати майже 14 тис. грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.

Міста, де оренда двокімнатної квартири майже не дорожча за однокімнатну

У Полтаві та Чернігові різниця між медіанною вартістю оренди одно- та двокімнатних квартир практично відсутня. У Полтаві оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 12 000 грн, а двокімнатної – стільки ж. У Чернігові медіанна вартість оренди обох типів житла становить 8 000 грн.

Схожа ситуація й у Луцьку: оренда двокімнатної квартири обійдеться в середньому у 15 000 грн, тоді як однокімнатної – 14 500 грн.

Лише на 1 000 грн дорожче оренда двокімнатної квартири коштує у таких містах:

Рівне – 13 000 грн проти 12 000 грн за однокімнатну;

Суми – 8 000 грн проти 7 000 грн;

Херсон – 5 000 грн проти 4 000 грн.

Різниця між медіанною вартістю оренди однокімнатної та двокімнатної квартир становить 2 000 грн на місяць у таких містах:

Вінниця 15 000 грн проти 13 000 грн за однокімнатну;

Хмельницький – 14 000 грн проти 12 000 грн.

Житомир – 12 000 грн проти 10 000 грн;

Запоріжжя – 10 000 грн проти 8 000 грн.

Де доплата за другу кімнату вже відчутніша

У низці міст різниця між вартістю оренди однокімнатної та двокімнатної квартир сягає 3-4 тис. грн на місяць:

Тернопіль – 15 500 грн проти 13 450 грн за однокімнатну;

Черкаси – 14 000 грн проти 11 850 грн;

Кропивницький – 12 000 грн проти 8 500 грн;

Миколаїв – 9 000 грн проти 6 950 грн;

Дніпро та Одеса – 16 000 грн проти 12 000 грн.

Помітно більший розрив у вартості оренди зафіксовано у Львові, Харкові та Чернівцях. У Львові медіанна вартість двокімнатної квартири становить 24 400 грн, що на 4 200 грн більше, ніж однокімнатної (20 200 грн). У Харкові різниця сягає 4 500 грн (11 500 грн проти 7 000 грн), а в Чернівцях – 4 550 грн (18 000 грн проти 13 450 грн).

Найбільший розрив спостерігається у Києві та Ужгороді. У столиці медіанна вартість оренди двокімнатної квартири становить 30 850 грн – майже на 14 000 грн більше, ніж однокімнатної (17 000 грн). В Ужгороді різниця також є суттєвою – 9 250 грн: оренда двокімнатної квартири коштує 31 400 грн, тоді як однокімнатної – 22 150 грн.

Таким чином, у низці обласних центрів орендарі можуть отримати додаткову кімнату, доплативши відносно невелику суму. Натомість у містах із високим попитом на житло, насамперед у Києві та Ужгороді, перехід від однокімнатної до двокімнатної квартири потребує значно більших витрат, тому однокімнатне житло залишається найбільш бюджетним варіантом.

Чому це важливо

Порівняння цін показує, що кількість кімнат не завжди пропорційно впливає на вартість оренди. Для орендарів це важливо, адже в окремих містах за невелику доплату можна отримати значно більше простору, тоді як в інших додаткова кімната суттєво збільшує витрати.

Нагадаємо, на Сумщині за місяць ціни на оренду квартир підскочили на 165%, а середня вартість оренди однокімнатної квартири сягнула 14,6 тис. грн.