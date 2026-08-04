Шумоізоляція, укриття, ліфти: в Україні суттєво змінять норми будівництва житла

В Україні оновлюють державні будівельні норми (ДБН) для житла. Вони наближають стандарти до європейських, роблять будинки безпечнішими, доступнішими для кожного та готовими до сучасних цифрових технологій.

Про це інформує Delo.ua із посиланням на повідомлення Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Як зазначила заступниця міністра з відновлення Наталія Козловська, оновлення норм не лише підвищить комфорт та безпеку мешканців, але й створить чіткий базис для майбутніх проєктів соціального житла.

Наразі триває розробка першої редакції документу, яку винесуть на громадське обговорення вже протягом найближчих місяців.

Ключові зміни:

Захист від шуму та правила для комерції: У ДБН з'являться деталізовані вимоги щодо захисту квартир від шуму та вібрацій. Зокрема, уряд жорсткіше врегулює умови розміщення вбудованих та прибудованих громадських закладів (магазинів, ресторанів, сервісів) у житлових будинках.

У ДБН з'являться деталізовані вимоги щодо захисту квартир від шуму та вібрацій. Зокрема, уряд жорсткіше врегулює умови розміщення вбудованих та прибудованих громадських закладів (магазинів, ресторанів, сервісів) у житлових будинках. Безбар'єрність та доступність: Норми доповнять деталізованими вимогами до інклюзивності — від прибудинкової території до внутрішніх приміщень. Це стосується пандусів, поручнів, засобів орієнтування, а також доступності ліфтів і шляхів евакуації для маломобільних груп населення.

Норми доповнять деталізованими вимогами до інклюзивності — від прибудинкової території до внутрішніх приміщень. Це стосується пандусів, поручнів, засобів орієнтування, а також доступності ліфтів і шляхів евакуації для маломобільних груп населення. Зв'язок з укриттями та ліфти: Нові стандарти уточнять розміри кабін і ліфтових холів. Окремий акцент зроблено на забезпеченні прямого сполучення житлових поверхів із підземними захисними спорудами цивільного захисту. Також оновлять вимоги до пожежних ліфтів (вантажопідйомністю від 1000 кг).

Нові стандарти уточнять розміри кабін і ліфтових холів. Окремий акцент зроблено на забезпеченні прямого сполучення житлових поверхів із підземними захисними спорудами цивільного захисту. Також оновлять вимоги до пожежних ліфтів (вантажопідйомністю від 1000 кг). Пожежна безпека та евакуація: Для будинків заввишки до 26,5 м (орієнтовно 9 поверхів) встановлять чіткі параметри — залежно від площі та кількості квартир — коли припустимо проєктувати одну сходову клітку, а коли обов'язковим є облаштування двох.

Для будинків заввишки до 26,5 м (орієнтовно 9 поверхів) встановлять чіткі параметри — залежно від площі та кількості квартир — коли припустимо проєктувати одну сходову клітку, а коли обов'язковим є облаштування двох. Цифрова та прибудинкова інфраструктура: Забудовників зобов'яжуть ще на етапі проєктування закладати рішення для електронних комунікаційних мереж. Крім того, переглянуть вимоги до розміщення автостоянок і велопарковок біля будинків.

Нагадаємо, у січні-березні 2026 року обсяг виконаних будівельних робіт зменшився на 4,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальний обсяг будівельної продукції за перший квартал становив 40,2 млрд грн.