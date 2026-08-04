Шумоизоляция, укрытия, лифты: в Украине существенно изменят нормы строительства жилья

В Украине обновляют государственные строительные нормы (ДБН) для жилья. Новые строительные нормы приблизят наши стандарты к европейским, сделают дома более безопасными, доступными для каждого и готовыми к современным цифровым технологиям.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

Как отметила заместитель министра по вопросам восстановления Наталья Козловская, обновление норм не только повысит комфорт и безопасность жильцов, но и создаст четкую основу для будущих проектов социального жилья.

В настоящее время ведется разработка первой редакции документа, которая будет вынесена на общественное обсуждение уже в ближайшие месяцы.

Ключевые изменения:

Защита от шума и правила для коммерции: В ДБН появятся детализированные требования по защите квартир от шума и вибраций. В частности, правительство ужесточит условия размещения встроенных и пристроенных общественных заведений (магазинов, ресторанов, сервисов) в жилых домах.

Безбарьерность и доступность: Нормы будут дополнены подробными требованиями к инклюзивности — от придомовой территории до внутренних помещений. Это касается пандусов, поручней, средств ориентации, а также доступности лифтов и путей эвакуации для маломобильных групп населения.

Связь с укрытиями и лифты: Новые стандарты уточнят размеры кабин и лифтовых холлов. Отдельный акцент сделан на обеспечении прямого сообщения жилых этажей с подземными защитными сооружениями гражданской защиты. Также обновят требования к пожарным лифтам (грузоподъемностью от 1000 кг).

Пожарная безопасность и эвакуация: для домов высотой до 26,5 м (примерно 9 этажей) будут установлены четкие параметры — в зависимости от площади и количества квартир — определяющие, в каких случаях допустимо проектировать одну лестничную клетку, а в каких обязательно следует обустраивать две.

Цифровая и придомовая инфраструктура: Застройщиков обяжут еще на этапе проектирования предусматривать решения для электронных коммуникационных сетей. Кроме того, пересмотрят требования к размещению автостоянок и велопарковок возле домов.

Напомним, в январе-марте 2026 года объем выполненных строительных работ снизился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем строительной продукции за первый квартал составил 40,2 млрд. грн.