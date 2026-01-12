Новый закон Австралии в действии: Meta закрыла более 550 000 аккаунтов подростков

Компания Meta Platforms выполнила запрет правительства Австралии о доступе подростков в соцсети. Техногигант закрыл почти 550 000 аккаунтов. Основной удар пришелся на Instagram (330 000 аккаунтов), Facebook (173 000) и Threads (около 40 000). Все профили принадлежали лицам, которым не исполнилось 16 лет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Действующий с 10 декабря закон беспрецедентен для демократического мира. Такие гиганты как ByteDance (TikTok) и Meta вынуждены фильтровать свою аудиторию, иначе им грозит штраф до 49,5 миллионов австралийских долларов.

Несмотря на выполнение требований, компания Марк Цукерберга выражает беспокойство. Ее представители считают, что такой запрет провоцирует эффект "удар крота": подростки просто мигрируют в менее контролируемые приложения. Meta настаивает на универсальной проверке возраста на уровне всей отрасли, а не отдельных платформ.

Актуальные списки сервисов по типу доступа

Запрещенные сервисы (должны блокировать несовершеннолетних):

Facebook;

Instagram;

Kick;

Reddit;

Snapchat;

Threads;

TikTok;

Twitch;

X (бывший Twitter);

YouTube.

Разрешенные сервисы (остаются в свободном доступе):

Discord;

GitHub;

Google Classroom;

LEGO Play;

Messenger;

Pinterest;

Roblox;

Steam и Steam Chat;

WhatsApp;

YouTube Kids.

Напомним, в декабре 2024 года сообщалось. что Австралия стала первой страной, запретившей социальные сети для детей в возрасте до 16 лет, заблокировав доступ к ним. Платформы обязаны блокировать подростков, иначе им грозят колоссальные штрафы .