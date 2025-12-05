ЕС оштрафовал соцсеть X Маска на €120 миллионов за нарушение Закона о цифровых услугах

Европейская комиссия наложила на социальную сеть X (бывший Twitter) штраф в размере 120 миллионов евро (140 миллионов долларов) за нарушение норм Закона о цифровых услугах (DSA).

Отмечается, что это стало первым случаем применения штрафных санкций согласно этому противоречивому законодательству ЕС. Размер штрафа оказался меньше, чем ожидалось, поскольку он не основывался на доходах всей частной бизнес-империи Илона Маска, хотя регуляторы рассматривали такую возможность.

Доход X от рекламных продаж в этом году ожидается на уровне $2,3 миллиарда, в то время как SpaceX, крупнейшая частная часть бизнеса Маска, прогнозирует $15,5 миллиарда дохода в 2025 году.

Причины наказания

Еврокомиссия пришла к выводу, что X нарушила правила из-за нескольких факторов: платный символ синей галочки вводил пользователей в заблуждение; платформа препятствовала исследователям доступа к данным; а также не смогла должным образом создать хранилище рекламы.

Хотя расследование началось в декабре 2023 года, оно приобрело политическое значение из-за поддержки Маском кампании Дональда Трампа.

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что ЕС должен поддерживать свободу слова, а не нападать на американские компании из-за мусора. На это комиссар ЕС по цифровым технологиям Хенна Вирккунен ответила, что штраф не имеет ничего общего с цензурой, это касается прозрачности.

Следующие шаги и последствия

Несмотря на то, что штраф составляет лишь небольшую часть состояния Маска ($467 миллиардов), это противостояние усиливает напряженность между ЕС и США по поводу цифрового суверенитета.

По словам представителя Еврокомиссии, у X есть 60 дней, чтобы предложить решение для исправления проблем, и 90 дней на внедрение изменений, иначе могут угрожать дополнительные штрафы.

Штраф будет наложен на Маску и его лабораторию искусственного интеллекта xAI, которая приобрела платформу X в начале этого года.

Напомним, что недавно испанский регулятор фондового рынка (CNMV) оштрафовал принадлежащую Илону Маску платформу соцсети X (ранее известную как Twitter) на 5 миллионов евро ($5,8 млн долларов США) за несоблюдение правил, регулирующих рекламу финансовых продуктов, включая криптовалюту.