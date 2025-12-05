Запланована подія 2

ЄС оштрафував соцмережу X Маска на €120 мільйонів за порушення Закону про цифрові послуги

Європейська комісія наклала на соціальну мережу X (колишній Twitter) штраф у розмірі 120 мільйонів євро (140 мільйонів доларів) за порушення норм Закону про цифрові послуги (DSA). 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Зазначається що це стало першим випадком застосування штрафних санкцій згідно з цим суперечливим законодавством ЄС. Розмір штрафу виявився меншим, ніж очікувалося, оскільки він не ґрунтувався на доходах усієї приватної бізнес-імперії Ілона Маска, хоча регулятори розглядали таку можливість.

Дохід X від рекламних продажів цього року очікується на рівні $2,3 мільярда, тоді як SpaceX, найбільша приватна частина бізнесу Маска, прогнозує $15,5 мільярда доходу у 2025 році.

Причини покарання 

Єврокомісія дійшла висновку, що X порушила правила через кілька факторів: платний символ синьої галочки вводив користувачів в оману; платформа перешкоджала дослідникам доступу до даних; а також не змогла належним чином створити сховище реклами.

Хоча розслідування розпочалося у грудні 2023 року, воно набуло політичного значення через підтримку Маском кампанії Дональда Трампа.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що ЄС має підтримувати свободу слова, а не нападати на американські компанії через сміття. На це комісар ЄС з питань цифрових технологій Хенна Вірккунен відповіла, що штраф не має нічого спільного з цензурою, це стосується прозорості.

Наступні кроки та наслідки

Попри те що штраф становить лише невелику частину статків Маска ($467 мільярдів), це протистояння посилює напруженість між ЄС та США щодо цифрового суверенітету.

За словами представника Єврокомісії, X має 60 днів, щоб запропонувати рішення для виправлення проблем, і 90 днів на впровадження змін, інакше можуть загрожувати додаткові штрафи.

Штраф буде накладено на Маска та його лабораторію штучного інтелекту xAI, яка придбала платформу X на початку цього року. 

Нагадаємо, що нещодавно іспанський регулятор фондового ринку (CNMV) оштрафував платформу соцмережі X (раніше відому як Twitter), що належить Ілону Маску, на 5 мільйонів євро ($5,8 млн доларів США) за недотримання правил, що регулюють рекламу фінансових продуктів, включаючи криптовалюту.

Автор:
Тетяна Бесараб