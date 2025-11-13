Іспанія оштрафувала соцмережу X Маска на €5 млн за рекламу криптоактивів

Іспанський регулятор фондового ринку (CNMV) оштрафував платформу соцмережі X (раніше відому як Twitter), що належить Ілону Маску, на 5 мільйонів євро ($5,8 млн доларів США) за недотримання правил, що регулюють рекламу фінансових продуктів, включаючи криптовалюту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Штраф, датований 3 листопада, був опублікований в офіційному бюлетені Іспанії у четвер. X не надала коментарів, однак штраф може бути оскаржений у Високому суді Іспанії.

У документі CNMV зазначається, що регулятор вирішив "накласти штраф на Twitter International Unlimited Company ... за невиконання своїх обов'язків щодо перевірки того, чи була Quantum AI уповноважена CNMV надавати інвестиційні послуги, і чи була Quantum AI включена до списку організацій, щодо яких було винесено попередження CNMV або іноземними наглядовими органами".

Слід зазначити, що у 2022 році Мадрид посилив заходи для регулювання масової реклами криптоактивів, доручивши наглядовому органу CNMV перевіряти масові кампанії та стежити за інформуванням інвесторів про пов'язані ризики.

Раніше Маск заявляв, що після завершення угоди з покупки соціальної мережі Twitter планує звільнити 75% співробітників компанії. Експерти зазначали, що це відкине Twitter на роки назад.

Також Маск звинувачував Україну у причетності до кібератаки на його соцмережу X. 10 березня користувачі зіткнулися зі збоями у роботі мережі X. Мільярдер заявив про масштабну кібератаку та нібито причетність українських хакерів до неї. Проблеми у роботі Х також спостерігалися на території України. Користувачам не вдавалося отримати доступ до платформи через сайт і додаток.