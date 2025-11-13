Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,02

EUR

48,65

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,10

48,90

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Іспанія оштрафувала соцмережу X Маска на €5 млн за рекламу криптоактивів

ілон маск
Платформу X оштрафовано на €5 млн / Depositphotos

Іспанський регулятор фондового ринку (CNMV) оштрафував платформу соцмережі X (раніше відому як Twitter), що належить Ілону Маску, на 5 мільйонів євро ($5,8 млн доларів США) за недотримання правил, що регулюють рекламу фінансових продуктів, включаючи криптовалюту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Штраф, датований 3 листопада, був опублікований в офіційному бюлетені Іспанії у четвер. X не надала коментарів, однак штраф може бути оскаржений у Високому суді Іспанії.

У документі CNMV зазначається, що регулятор вирішив "накласти штраф на Twitter International Unlimited Company ... за невиконання своїх обов'язків щодо перевірки того, чи була Quantum AI уповноважена CNMV надавати інвестиційні послуги, і чи була Quantum AI включена до списку організацій, щодо яких було винесено попередження CNMV або іноземними наглядовими органами".

Слід зазначити, що у 2022 році Мадрид посилив заходи для регулювання масової реклами криптоактивів, доручивши наглядовому органу CNMV перевіряти масові кампанії та стежити за інформуванням інвесторів про пов'язані ризики.

Раніше Маск заявляв, що після завершення угоди з покупки соціальної мережі Twitter планує звільнити 75% співробітників компанії. Експерти зазначали, що це відкине Twitter на роки назад.

Також Маск звинувачував Україну у причетності до кібератаки на його соцмережу X. 10 березня користувачі зіткнулися зі збоями у роботі мережі X. Мільярдер заявив про масштабну кібератаку та нібито причетність українських хакерів до неї. Проблеми у роботі Х також спостерігалися на території України. Користувачам не вдавалося отримати доступ до платформи через сайт і додаток.

Автор:
Тетяна Бесараб