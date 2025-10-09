Запланована подія 2

Новини
Читать на русском

Ілон Маск та X Corp врегулювали позов колишніх керівників Twitter на $128 млн

долари, євро, гроші
Виплата 128 млн доларів колишнім керівникам Twitter узгоджена X і Маском / Depositphotos

Компанія X та Ілон Маск врегулювали позов чотирьох колишніх топ-менеджерів Twitter, включно з колишнім генеральним директором Парагом Агравалом, щодо невиплаченої вихідної допомоги у розмірі 128 млн доларів. Позов виник після того, як Маск придбав компанію та звільнив керівників, яким обіцяли значні виплати при виході з компанії.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Що відомо про позов та угоду? 

Умови угоди, вперше оголошені у заяві до федерального суду Сан-Франциско минулого тижня, не розголошуються. Федеральний суддя 1 жовтня переніс терміни подання документів та слухання, щоб завершити врегулювання справи.

Раніше, у серпні, X Corp погодилася врегулювати окремий позов рядових співробітників Twitter, які втратили роботу під час масових скорочень, стверджуючи, що компанія заборгувала їм 500 мільйонів доларів неоплаченої вихідної допомоги.

Ці справи — частина низки юридичних викликів, з якими зіткнувся Маск після придбання Twitter за 44 мільярди доларів у 2022 році, скорочення понад половини штату та перейменування компанії на X.

Позивачами у справі є:

  • Параг Агравал, колишній генеральний директор;
  • Нед Сегал, колишній фінансовий директор;
  • Віджая Гадде, колишній головний юрисконсульт;
  • Шон Еджетт, колишній головний юрисконсульт.

Колишні керівники стверджують, що Маск неправдиво звинуватив їх у порушеннях та змусив залишити компанію після їхнього судового позову щодо спроби відмовитися від угоди з придбання Twitter. Вони заявляють, що Маск відмовив їм у виплаті вихідної допомоги, яка була обіцяна ще до придбання компанії, включно з річною зарплатою та опціонами на акції на сотні тисяч доларів кожному.

X Corp та Маск заперечують будь-які правопорушення, стверджуючи, що звільнення керівників відбулося через професійну діяльність і результати їхньої роботи.

Нагадаємо, мільярдер, засновник SpaceX та Tesla Ілон Маск завершив купівлю соціальної мережі Twitter за 44 мільярди доларів. Попереднє керівництво залишило штаб-квартиру компанії. "Причина, з якої я купую Twitter, полягає в тому, що для майбутньої цивілізації важливо мати спільну цифрову платформу, на якій можна обговорювати широкий спектр думок у здоровій манері, не вдаючись до жорстокості", – наголошував він.

Також Маск заявляв, що після завершення угоди з покупки соціальної мережі Twitter планує звільнити 75% співробітників компанії. Експерти зазначали, що це відкине Twitter на роки назад.

Автор:
Ольга Опенько