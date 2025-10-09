Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

+0,09

EUR

48,14

--0,04

Наличный курс:

USD

41,48

41,37

EUR

48,60

48,40

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Илон Маск и X Corp урегулировали иск бывших руководителей Twitter на $128 млн

доллары, евро, деньги
Выплата 128 млн долларов бывшим руководителям Twitter согласована X и Маском / Depositphotos

Компания X и Илон Маск урегулировали иск четырех бывших топ-менеджеров Twitter, включая бывшего генерального директора Парага Агравала, относительно невыплаченного выходного пособия в размере 128 млн долларов. Иск возник после того, как Маск приобрел компанию и уволил руководителей, которым обещали значительные выплаты при выходе из компании.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Что известно об иске и соглашении?

Условия соглашения, впервые объявленные в заявлении в федеральный суд Сан-Франциско на прошлой неделе, не разглашаются. Федеральный судья 1 октября перенес сроки подачи документов и слушания для завершения урегулирования дела.

Ранее, в августе, X Corp согласилась урегулировать отдельный иск рядовых сотрудников Twitter, потерявших работу во время массовых сокращений, утверждая, что компания задолжала им 500 миллионов долларов неоплаченного выходного пособия.

Эти дела — часть ряда юридических вызовов, с которыми столкнулся Маск после приобретения Twitter за 44 миллиарда долларов в 2022 году, сокращение более половины штата и переименование компании в X.

Истцами по делу есть:

  • Параг Агравал, бывший генеральный директор;
  • Нед Сегал, бывший финансовый директор;
  • Виджая Гадде, бывший главный юрисконсульт;
  • Шон Эджетт, бывший главный юрисконсульт.

Бывшие руководители утверждают, что Маск неправдиво обвинил их в нарушениях и заставил оставить компанию после их судебного иска о попытке отказаться от сделки по приобретению Twitter. Они заявляют, что Маск отказал им в выплате выходного пособия, которое было обещано еще до приобретения компании, включая годовую зарплату и опционы на акции на сотни тысяч долларов каждому.

X Corp и Маск отрицают какие-либо правонарушения, утверждая, что увольнение руководителей произошло из-за профессиональной деятельности и результатов их работы.

Напомним, миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск завершил покупку социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру компании. "Причина, по которой я покупаю Twitter, состоит в том, что для будущей цивилизации важно иметь общую цифровую платформу, на которой можно обсуждать широкий спектр мнений в здоровой манере, не прибегая к жестокости", – подчеркивал он.

Также Маск заявлял, что по завершении соглашения по покупке социальной сети Twitter планирует уволить 75% сотрудников компании. Эксперты отмечали, что это отвергнет Twitter на годы назад.

Автор:
Ольга Опенько