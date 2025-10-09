Илон Маск и X Corp урегулировали иск бывших руководителей Twitter на $128 млн

Компания X и Илон Маск урегулировали иск четырех бывших топ-менеджеров Twitter, включая бывшего генерального директора Парага Агравала, относительно невыплаченного выходного пособия в размере 128 млн долларов. Иск возник после того, как Маск приобрел компанию и уволил руководителей, которым обещали значительные выплаты при выходе из компании.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Что известно об иске и соглашении?

Условия соглашения, впервые объявленные в заявлении в федеральный суд Сан-Франциско на прошлой неделе, не разглашаются. Федеральный судья 1 октября перенес сроки подачи документов и слушания для завершения урегулирования дела.

Ранее, в августе, X Corp согласилась урегулировать отдельный иск рядовых сотрудников Twitter, потерявших работу во время массовых сокращений, утверждая, что компания задолжала им 500 миллионов долларов неоплаченного выходного пособия.

Эти дела — часть ряда юридических вызовов, с которыми столкнулся Маск после приобретения Twitter за 44 миллиарда долларов в 2022 году, сокращение более половины штата и переименование компании в X.

Истцами по делу есть:

Параг Агравал, бывший генеральный директор;

Нед Сегал, бывший финансовый директор;

Виджая Гадде, бывший главный юрисконсульт;

Шон Эджетт, бывший главный юрисконсульт.

Бывшие руководители утверждают, что Маск неправдиво обвинил их в нарушениях и заставил оставить компанию после их судебного иска о попытке отказаться от сделки по приобретению Twitter. Они заявляют, что Маск отказал им в выплате выходного пособия, которое было обещано еще до приобретения компании, включая годовую зарплату и опционы на акции на сотни тысяч долларов каждому.

X Corp и Маск отрицают какие-либо правонарушения, утверждая, что увольнение руководителей произошло из-за профессиональной деятельности и результатов их работы.

Напомним, миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск завершил покупку социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру компании. "Причина, по которой я покупаю Twitter, состоит в том, что для будущей цивилизации важно иметь общую цифровую платформу, на которой можно обсуждать широкий спектр мнений в здоровой манере, не прибегая к жестокости", – подчеркивал он.

Также Маск заявлял, что по завершении соглашения по покупке социальной сети Twitter планирует уволить 75% сотрудников компании. Эксперты отмечали, что это отвергнет Twitter на годы назад.