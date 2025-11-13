Испания оштрафовала платформу Х Маска на €5 млн за рекламу криптоактивов

Испанский регулятор фондового рынка (CNMV) оштрафовал принадлежащую Илону Маску платформу соцсети X (ранее известную как Twitter) на 5 миллионов евро ($5,8 млн долларов США) за несоблюдение правил, регулирующих рекламу финансовых продуктов, включая криптовалюту.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Штраф, датированный 3 ноября, был опубликован в официальном бюллетене Испании в четверг. X не предоставила комментарии, однако штраф может быть обжалован в Высоком суде Испании.

В документе CNMV отмечается, что регулятор решил "наложить штраф на Twitter International Unlimited Company... за невыполнение своих обязанностей по проверке того, была ли Quantum AI уполномочена CNMV предоставлять инвестиционные услуги, и была ли Quantum AI включена в список организаций, в отношении которых было вынесено предупреждение CNMV или иностранными надзорными органами".

Следует отметить, что в 2022 году Мадрид ужесточил меры по регулированию массовой рекламы криптоактивов, поручив надзорному органу CNMV проверять массовые кампании и следить за информированием инвесторов о связанных рисках.

Ранее Маск заявлял, что по завершении соглашения по покупке социальной сети Twitter планирует уволить 75% сотрудников компании. Эксперты отмечали, что это отвергнет Twitter на годы назад.

Также Маск обвинял Украину в причастности к кибератаке на его соцсети X. 10 марта пользователи столкнулись со сбоями в работе сети X. Миллиардер заявил о масштабной кибератаке и якобы причастности украинских хакеров к ней. Проблемы в работе Х также наблюдались на территории Украины. Пользователям не удалось получить доступ к платформе через сайт и приложение.