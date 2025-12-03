Apple можуть змусити виплатити мільйонні компенсації в Нідерландах через порушення антимонопольних правил

Apple може постати перед судом у Нідерландах. Таке рішення ухвалив найвищий суд Європи. Компанію звинувачують у порушенні правил конкуренції через комісії в App Store і вимагають компенсації для користувачів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Справа була передана до суду після того, як нідерландський трибунал звернувся за роз'ясненнями щодо юрисдикції.

Позови про відшкодування збитків подані двома фондами: "Право на справедливість споживачів" та "Позови щодо магазинів додатків".

Вони стверджують, що комісії до 30%, які Apple стягує з розробників сторонніх додатків у App Store, є надмірними та становлять незаконне зловживання домінуючим становищем, що завдає шкоди кінцевим користувачам.

Адвокат, який представляє претензії, оцінив загальну суму збитків для 7 мільйонів постраждалих користувачів iPhone та 7 мільйонів користувачів iPad приблизно в 637 мільйонів євро, включаючи законні відсотки.

Слухання по суті справи в нідерландському суді очікується наприкінці першого кварталу 2026 року.

Реакція Apple

Apple стверджувала, що нідерландський суд не має юрисдикції, оскільки ймовірна шкода сталася не на території Нідерландів. Однак Суд ЄС відхилив цей аргумент.

Суд постановив, що App Store розроблений спеціально для нідерландського ринку, використовує нідерландську мову та пропонує додатки користувачам, чиї Apple ID пов'язані з Нідерландами, незалежно від їхнього поточного місця перебування.

Представник Apple заявив, що компанія не погоджується з рішенням суду, стверджуючи, що це виключно юрисдикційне провадження. Apple пообіцяла рішуче захищатися в цьому позові, який вважає безпідставним.

Нагадаємо, Apple звернулася до антимонопольних органів ЄС з вимогою скасувати нещодавно прийняті правила для великих технологічних компаній. Техногігант стверджує, що ці норми, які мають на меті захист цифрових споживачів, насправді створюють ризики для їхньої конфіденційності та загрожують підірвати інновації.

Apple в Україні

Apple в Україні представлена переважно через офіційних дистриб'юторів та авторизованих реселерів. Тривалий час Apple не мала прямого офіційного представництва, але останніми роками активно працює над локалізацією та офіційним запуском сервісів.

Після початку повномасштабної війни Apple призупинила продаж своїх продуктів у Росії та активно підтримувала Україну гуманітарними проєктами та обмеженням сервісів для агресора.