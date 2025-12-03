Apple могут заставить выплатить миллионные компенсации в Нидерландах из-за нарушения антимонопольных правил

Apple может предстать перед судом в Нидерландах. Такое решение принял высший суд Европы. Компанию обвиняют в нарушении правил конкуренции из-за комиссий в App Store и требуют компенсации для пользователей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Дело было передано в суд после того, как нидерландский трибунал обратился за разъяснениями по поводу юрисдикции.

Иски о возмещении убытков поданы двумя фондами: "Право на справедливость потребителей" и "Иски в отношении магазинов приложений". Они утверждают, что комиссии до 30%, которые Apple взимает с разработчиков сторонних приложений в App Store, чрезмерны и составляют незаконное злоупотребление доминирующим положением, что наносит ущерб конечным пользователям.

Представляющий претензии адвокат оценил общую сумму убытков для 7 миллионов пострадавших пользователей iPhone и 7 миллионов пользователей iPad примерно в 637 миллионов евро, включая законные проценты.

Слушание по существу дела в нидерландском суде ожидается в конце первого квартала 2026 года.

Apple утверждала, что нидерландский суд не имеет юрисдикции, поскольку вероятный ущерб произошел не на территории Нидерландов. Однако Суд ЕС отклонил этот довод.

Суд постановил, что App Store разработан специально для нидерландского рынка, использует нидерландский язык и предлагает приложения пользователям, чьи Apple ID связаны с Нидерландами, независимо от их текущего местоположения.

Представитель Apple заявил, что компания не согласна с решением суда, утверждая, что это исключительно юрисдикционное производство. Apple пообещала решительно защищаться в этом иске, который считает безосновательным.

Напомним, Apple обратилась в антимонопольные органы ЕС с требованием отменить недавно принятые правила для крупных технологических компаний. Техногигант утверждает, что эти нормы, направленные на защиту цифровых потребителей, на самом деле создают риски для их конфиденциальности и угрожают подорвать инновации.

Apple в Украине

Apple в Украине представлена преимущественно через официальных дистрибьюторов и авторизованных реселлеров. Долгое время у Apple не было прямого официального представительства, но в последние годы активно работает над локализацией и официальным запуском сервисов.

После начала полномасштабной войны, Apple приостановила продажу своих продуктов в России и активно поддерживала Украину гуманитарными проектами и ограничением сервисов для агрессора.