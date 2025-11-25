Apple сокращает штат продаж: увольнения коснутся команд, работающих с госучреждениями США

Корпорация Apple заявила о сокращении штатов в своих отделах продаж. Компания объясняет это стремлением усилить усилия по взаимодействию с клиентами. Увольнения коснутся лишь небольшого количества должностей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Среди сотрудников, попавших под сокращение, есть менеджеры по обслуживанию клиентов, работающих с крупными компаниями, школами и государственными учреждениями.

Пострадали сотрудники информационных центров Apple, ответственные за проведение институциональных встреч и демонстраций продуктов для потенциальных клиентов.

Одной из главных целей увольнений была правительственная команда по продажам, которая сотрудничала с такими учреждениями, как Министерство обороны США и Министерство юстиции.

Согласно отчету Bloomberg, эта команда уже столкнулась с тяжелыми условиями после 43-дневного прекращения работы правительства и сокращений, введенных Департаментом эффективности правительства (DOGE).

Спикер Apple сообщил Reuters, что, несмотря на сокращения, компания продолжает нанимать новых сотрудников.

Сотрудники, подпадающие под увольнение, могут подавать заявки на новые должности внутри компании. Эти шаги являются частью реорганизации, направленной на оптимизацию процесса продаж.

Напомним, компания Amazon также начинает большое сокращение : планируют уволить до 30 000 офисных работников. Это связано с тем, что во время пандемии компания наняла много людей и теперь вынуждена уменьшать издержки.