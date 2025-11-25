Запланована подія 2

Apple скорочує штат продажів: звільнення торкнуться команд, що працюють з держустановами США

Apple
Apple скорочує штати у відділі продажів

Корпорація Apple заявила про скорочення штатів у своїх відділах продажів. Компанія пояснює це прагненням посилити зусилля щодо взаємодії з клієнтами. Звільнення торкнуться лише невеликої кількості посад.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Серед співробітників, які потрапили під скорочення, є менеджери з обслуговування клієнтів, які працюють із великими компаніями, школами та державними установами.

Також постраждали співробітники інформаційних центрів Apple, відповідальні за проведення інституційних зустрічей та демонстрацій продуктів для потенційних клієнтів.

Однією з головних цілей звільнень була урядова команда з продажу, яка співпрацювала з такими установами, як Міністерство оборони США та Міністерство юстиції.

Згідно зі звітом Bloomberg, ця команда вже зіткнулася з важкими умовами після 43-денного припинення роботи уряду та скорочень, запроваджених Департаментом ефективності уряду (DOGE).

Речник Apple повідомив Reuters, що, незважаючи на скорочення, компанія продовжує наймати нових співробітників.

Співробітники, які підпадають під звільнення, можуть подавати заявки на нові посади всередині компанії. Ці кроки є частиною реорганізації, спрямованої на оптимізацію процесу продажів.

Нагадаємо, компанія Amazon також починає велике скорочення: планують звільнити до 30 000 офісних працівників. Це пов'язано з тим, що під час пандемії компанія найняла забагато людей і тепер змушена зменшувати витрати.

Автор:
Тетяна Бесараб