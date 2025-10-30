Puma анонсувала скорочення 900 робочих місць у рамках масштабної реорганізації

Німецький виробник спортивного одягу Puma скоротить 900 робочих місць до кінця наступного року в рамках реструктуризації, спрямованої на повернення до зростання до 2027 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Новий генеральний директор, Артур Хоельд, який очолив компанію в липні (колишній керівник відділу продажів Adidas), оприлюднив стратегію, яка передбачає скорочення та радикальну зміну маркетингового підходу.

Puma також продаватиме менше товарів оптовим продавцям зі знижками в США, натомість зосередиться на збільшенні прямих продажів через власний вебсайт та магазини.

Також компанія закуповуватиме менше продуктів у постачальників, заявив фінансовий директор Маркус Нойбранд, і скоротить свій асортимент, випускаючи менше нових релізів.

Акції Puma впали вдвічі

З початку року акції Puma впали вдвічі, а результати третього кварталу лише підтвердили кризову ситуацію: продажі впали на 15,3% до 1,96 мільярда євро через збільшення обсягу продажів зі знижками. Після публікації результатів акції компанії впали ще на 2,5%.

"Puma стала надто комерційною, надмірно експонованою на неправильних каналах, з надто великою кількістю знижок", — заявив Хоельд.

Puma заявила, що має на меті повернутися до зростання у 2027 році після "перехідного року" у 2026 році. У 2025 році компанія очікує збитків.

Проблеми з "модою"

Однією з головних проблем Puma стала недостатня "модність" їхніх кросівок. Тоді як конкурент Adidas успішно перезапустив ретро-моделі Samba та Gazelle, схожі моделі Puma, наприклад, Palermo та Speedcat, не досягли планових показників.

На тлі цих викликів, які посилюються через нервозність роздрібних торговців у США щодо споживчого попиту перед "Чорною п’ятницею", Puma очікує збитків у 2025 році.

За даними Financial Times, компанія, яка зафіксувала значне зростання доходів під час пандемії за часів Бйорна Гульдена, нинішнього головного виконавчого директора Adidas, повідомила про чистий збиток у розмірі 62,3 млн євро за останній квартал порівняно з прибутком у 127,8 млн євро роком раніше.

Генеральний директор Хоельд сказав, що хоче зосередити компанію на футболі, бігу, тренуваннях та більш модній стороні спортивного одягу, одночасно розвиваючись завдяки партнерству, зокрема з Hyrox, швидкозростаючим фітнес-змаганням, яке поєднує біг та тренування.

Він також підтвердив, що не планує продавати частини бізнесу, хоча найбільший акціонер Puma, Artemis (контролює власника Gucci Kering), раніше заявляв, що розглядає "всі варіанти" щодо своєї 29% акцій.

Нагадаємо, компанія Amazon також починає велике скорочення: планують звільнити до 30 000 офісних працівників. Це пов'язано з тим, що під час пандемії компанія найняла забагато людей і тепер змушена зменшувати витрати.