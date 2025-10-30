Puma анонсировала сокращение 900 рабочих мест в рамках масштабной реорганизации

Немецкий производитель спортивной одежды Puma сократит 900 рабочих мест к концу следующего года в рамках реструктуризации, направленной на возврат к росту к 2027 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Новый генеральный директор, Артур Хоэльд, возглавивший компанию в июле (бывший руководитель отдела продаж Adidas), обнародовал стратегию, предусматривающую сокращение и радикальное изменение маркетингового подхода.

Puma также будет продавать меньше товаров оптовым продавцам со скидками в США, сосредоточиться на увеличении прямых продаж через собственный вебсайт и магазины.

Также компания будет закупать меньшее количество продуктов у поставщиков, заявил финансовый директор Маркус Нойбранд, и сократит свой ассортимент, выпуская меньше новых релизов.

Акции Puma упали вдвое

С начала года акции Puma упали вдвое, а результаты третьего квартала лишь подтвердили кризисную ситуацию: продажи упали на 15,3% до 1,96 млрд евро из-за увеличения объема продаж со скидками. После публикации результатов акции компании упали еще на 2,5%.

"Puma стала слишком коммерческой, чрезмерно экспонированной на неправильных каналах, со слишком большим количеством скидок", - заявил Хоэльд.

Puma заявила, что преследует цель вернуться к росту в 2027 году после "переходного года" в 2026 году. В 2025 году компания ожидает убытков.

Проблемы с "модой"

Одной из главных проблем Puma стала недостаточная "модность" их кроссовок. В то время как конкурент Adidas успешно перезапустил ретро-модели Samba и Gazelle, подобные модели Puma, например Palermo и Speedcat, не достигли плановых показателей.

На фоне этих вызовов, усиливающихся из-за нервозности розничных торговцев в США относительно потребительского спроса перед "Черной пятницей", Puma ожидает убытков в 2025 году.

По данным Financial Times, компания, зафиксировавшая значительный рост доходов во время пандемии во времена Бьорна Гульдена, нынешнего главного исполнительного директора Adidas, сообщила о чистом убытке в размере 62,3 млн евро за последний квартал по сравнению с прибылью в 127,8 млн евро годом ранее.

Генеральный директор Хоэльд сказал, что хочет сосредоточить компанию на футболе, беге, тренировках и более модной стороне спортивной одежды, одновременно развиваясь благодаря партнерству, в частности с Hyrox, быстрорастущим фитнес-соревнованиям, сочетающим бег и тренировки.

Он также подтвердил, что не планирует продавать части бизнеса, хотя крупнейший акционер Puma, Artemis (контролирует владельца Gucci Kering), ранее заявлял, что рассматривает "все варианты" по своей 29% акций.

Напомним, компания Amazon также начинает большое сокращение : планируют уволить до 30 000 офисных работников. Это связано с тем, что во время пандемии компания наняла много людей и теперь вынуждена уменьшать издержки.