Новий закон Австралії в дії: Meta закрила понад 550 000 акаунтів підлітків

Компанія Meta Platforms виконала заборону уряду Австралії про доступ підлітків до соцмереж. Техногігант закрив майже 550 000 облікових записів. Основний удар припав на Instagram (330 000 акаунтів), Facebook (173 000) та Threads (близько 40 000). Усі ці профілі належали особам, яким не виповнилося 16 років.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Закон, що діє з 10 грудня, є безпрецедентним для демократичного світу. Такі гіганти, як ByteDance (TikTok) та Meta, змушені фільтрувати свою аудиторію, інакше їм загрожує штраф до 49,5 мільйонів австралійських доларів.

Попри виконання вимог, компанія Марка Цукерберга висловлює занепокоєння. Її представники вважають, що така заборона провокує ефект "вдар крота": підлітки просто мігрують у менш контрольовані додатки. Meta наполягає на універсальній перевірці віку на рівні всієї галузі, а не окремих платформ.

Актуальні списки сервісів за типом доступу

Заборонені сервіси (мають блокувати неповнолітніх):

Facebook;

Instagram;

Kick;

Reddit;

Snapchat;

Threads;

TikTok;

Twitch;

X (колишній Twitter);

YouTube.

Дозволені сервіси (залишаються у вільному доступі):

Discord;

GitHub;

Google Classroom;

LEGO Play;

Messenger;

Pinterest;

Roblox;

Steam та Steam Chat;

WhatsApp;

YouTube Kids.

Нагадаємо, у грудні 2024 року повідомлялося. що Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років, заблокувавши доступ до них. Платформи зобов'язані блокувати підлітків, інакше їм загрожують колосальні штрафи.