Штрафи для платформ до $33 млн: Австралія вперше у світі заборонила соцмережі для підлітків

Австралія в середу стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років, заблокувавши доступ до них. Платформи зобов'язані блокувати підлітків, інакше їм загрожують колосальні штрафи — до 49,5 млн австралійських доларів ($33 млн США).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Починаючи з півночі 10 найбільших платформ, включаючи Facebook, X, Threads, Snapchat, Instagram, TikTok, Twitch, X, Reddit і YouTube отримали наказ блокувати дітей та підлітків. Дітям буде заборонено створювати облікові записи, але вони все одно зможуть заходити на платформи без авторизації.

Рішення, яке прем'єр-міністр Ентоні Албанезе назвав "днем гордості" для сімей, викликало бурхливу реакцію: його гаряче підтримали батьки та захисники дітей, але розкритикували технологічні гіганти та захисники свободи слова.

"Це матиме величезне значення. Це одна з найбільших соціальних і культурних змін, з якими зіткнулася наша країна. Це глибока реформа, яка й надалі матиме відгук у всьому світі ", – сказав Албанезе на прес-конференції в середу.

Політик закликав дітей "почати займатися новим видом спорту, новим хобі або прочитати ту книгу, яка вже деякий час лежить на полиці".

За кілька годин до набрання чинності заборони багато підлітків, на яких вплинуло законодавство, почали публікувати повідомлення, прощаючись зі своїми онлайн-підписниками. "Більше жодних соціальних мереж... жодних контактів з рештою світу", – написав один з них у TikTok.

Цей закон розпочинає глобальне випробування для урядів, які прагнуть обмежити шкоду від соцмереж, пов'язану з психічним здоров'ям, цькуванням та дезінформацією.

Уряд Албанії також запропонував впровадити цей знаковий закон в країні, щоб захистити підлітків від надмірного використання соціальних мереж.

Заборона соцмереж в Україні

На відміну від Австралії, яка ухвалила заборону соцмереж для підлітків, в Україні наразі діють інші підходи до регулювання. Чинне законодавство, зокрема закон "Про захист персональних даних", регулює використання особистої інформації, зібраної через соцмережі.

Російські соцмережі "Вконтакті" (VK) та "Однокласники" рішення РНБО були заблоковані в Україні ще у 2017 році. Доступ до ресурсів Mail.ru Group, Яндекс та інших також закритий. Це блокування, пов'язане із захистом національної безпеки та боротьбою з російською пропагандою, діє і досі, хоча компанія намагалася обійти його технічними засобами.

Крім того, 25 березня 2024 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №11115, яким пропонується врегулювати роботу соціальної мережі Telegram та інших соцмереж в Україні.

Як заявляв у листопаді 2023 року тодішній секретар РНБО Олексій Данілов, головна загроза від Telegram-каналів – це анонімність власників і відсутність будь-якої відповідальності за розповсюдження неперевіреної, фальсифікованої і маніпулятивної інформації. Ціна такої роботи – життя десятків людей цивільних і військових.