Засновник Twitter представив новий месенджер Bitchat: працює без інтернету через Bluetooth

Засновник Twitter і Block Джек Дорсі запустив новий мобільний месенджер Bitchat, який працює без підключення до інтернету — через мережу Bluetooth Mesh. Це дозволяє обмінюватися повідомленнями з користувачами, які перебувають у радіусі до 100 метрів, навіть без мобільного зв’язку чи Wi-Fi.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на TechCrunch.

Застосунок уже доступний для iOS в App Store, а для Android — як APK-файл через GitHub.

Як розповів Дорсі, базову версію Bitchat він написав протягом вихідних на початку липня. Інтерфейс програми мінімалістичний: після відкриття додатку користувач одразу потрапляє у вікно обміну повідомленнями, де бачить пости інших поблизу. Авторизація не потрібна, ім’я можна змінювати без обмежень.

Такі Bluetooth-месенджери популярні під час масових заходів або у надзвичайних ситуаціях, коли традиційний зв’язок не працює. Наприклад, застосунок Bridgefy використовувався активістами під час протестів у Гонконзі, оскільки дозволяє спілкування без інтернету.

Втім, незважаючи на гучне ім’я розробника, Bitchat уже викликає критику з боку фахівців з кібербезпеки. Експерт Алекс Радоча заявив, що у програмі дуже легко видати себе за іншу людину, що ставить під сумнів реальну приватність спілкування. За його словами, навіть за наявності правильних налаштувань безпеки фундаментальні помилки в протоколах можуть скомпрометувати всю систему. Сам Дорсі визнав, що додаток ще не проходив незалежної перевірки безпеки.

Також спостерігається проблема із фейковими версіями месенджера в Google Play. Хоча офіційна Android-версія наразі не представлена у магазині, вже існує кілька додатків з подібною назвою, які набрали тисячі завантажень. Дорсі застеріг користувачів у соцмережі X, порадивши уникати підробок.

Попри обмеження, Bitchat зацікавив користувачів як концептуально, так і технологічно, особливо в умовах зростаючого запиту на децентралізовані й офлайн-засоби комунікації.

Нагадаємо, раніше Дорсі створив децентралізовану альтернативуTwitter - Bluesky, зараз вона представлена на Android.