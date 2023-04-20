Колишній співзасновник Twitter зробив альтернативну соцмережу на Android

Джек Дорсі, колишній співзасновник Twitter, створив децентралізовану альтернативу цій соцмережі – Bluesky, зараз вона представлена на Android.

Про це повідомляє The Verge.

Запуск клона Twitter слідує за випуском додатку для iOS, який вийшов наприкінці лютого. Однак, якщо э бажання отримати доступ до сервісу, потрібно приєднатися до списку очікування або отримати код-запрошення від друга.

Наразі це досить невелика спільнота, яка налічує понад 25 000 людей. В матеріалі зазначається, щл це приємна альтернатива Twitter, який продовжує погіршуватися з кожним днем і, ймовірно, буде ще більш поганим.

Зараз у Bluesky є певні обмеження. Оскільки це невелика спільнота, ймовірно, немає можливості стежити за тими ж людьми, що і в інших соціальних мережах. І в ньому все ще відсутні базові функції, такі як прямі повідомлення. Якщо платформа розвиватиметься, вона може стати чудовою альтернативою Twitter, яка не залежатиме від Ілона Маска, пише експерт.

Нагадаємо, Twitter запроваджує можливість платної підписки на контент. Як повідомив власник соцмережі Ілон Маск, протягом першого року Twitter не утримуватиме з користувачів жодної власної комісії.