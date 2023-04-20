Бывший соучредитель Twitter сделал альтернативную соцсеть на Android

Джек Дорси, бывший соучредитель Twitter, создал децентрализованную альтернативу этой соцсети – Bluesky, сейчас она представлена на Android.

Об этом сообщает The Verge.

Запуск клона Twitter следует за выпуском приложения для iOS, которое вышло в конце февраля. Однако, если есть желание получить доступ к сервису, нужно присоединиться к списку ожидания или получить код-приглашение от друга.

Сейчас это довольно небольшое сообщество, насчитывающее более 25 000 человек. В материале отмечается, что это приятная альтернатива Twitter, который продолжает ухудшаться с каждым днем и, вероятно, будет еще хуже.

Сейчас у Bluesky есть определенные ограничения. Поскольку это небольшое сообщество, вероятно, нет возможности следить за теми же людьми, что и в других социальных сетях. И в нем все еще отсутствуют основные функции, такие как прямые сообщения. Если платформа будет развиваться, она может стать замечательной альтернативой Twitter, не зависящей от Илона Маска, пишет эксперт.

Напомним, Twitter вводит возможность платной подписки на контент. Как сообщил владелец соцсети Илон Маск, в течение первого года Twitter не будет удерживать с пользователей ни одной собственной комиссии.