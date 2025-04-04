Євросоюз готує масштабні штрафні санкції проти соцмережі X – NYT

Європейський Союз готується накласти рекордні штрафні санкції на платформу X, що належить Ілону Маску. Сума штрафу може перевищити 1 мільярд доларів, оскільки європейські регулятори прагнуть зробити X прикладом для інших технологічних компаній, які порушують закон про цифрові послуги.

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Про це пише The New York Times.

Це стане першим випадком застосування такого масштабного покарання відповідно до нового законодавства ЄС щодо контролю за незаконним контентом і дезінформацією.

Розслідування щодо X розпочалося ще у 2023 році. Регулятори ЄС дійшли попереднього висновку, що компанія порушила закон, і тепер готуються до офіційного оголошення санкцій уже цього літа. Крім штрафу, X може зобов’язати внести зміни у свій продукт для дотримання європейських норм.

Зазначається, що одним із ключових питань залишається політичний аспект конфлікту. Європейські органи влади зважують ризики подальшого протистояння не лише з Ілоном Маском, а й із президентом США Дональдом Трампом, який підтримує власника X. Ситуація ускладнюється на тлі трансатлантичних суперечок щодо мит, торгівлі та війни в Україні.

Водночас ЄС та X ще можуть досягти мирової угоди, якщо компанія Маска погодиться виконати вимоги регуляторів. Однак у Брюсселі очікують, що Маск чинитиме опір. Раніше він заявляв, що готовий оскаржити будь-яке покарання в суді, назвавши європейські обмеження проявом цензури.

Крім основного розслідування, Євросоюз також проводить ширше розслідування щодо X, яке може призвести до нових санкцій.

Європейські чиновники вважають, що політика платформи щодо модерації контенту сприяє поширенню мови ненависті, дезінформації та матеріалів, які підривають демократію в ЄС.

Цей випадок є частиною ширшої стратегії ЄС з контролю за діяльністю великих американських технологічних компаній.

Протягом останніх десяти років регулятори ЄС уже штрафували такі гіганти, як Amazon, Apple, Google і Meta, за антиконкурентну політику, порушення конфіденційності даних та недостатній контроль за контентом користувачів.