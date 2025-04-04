Евросоюз готовит масштабные штрафные санкции против соцсети X – NYT

Европейский Союз готовится наложить рекордные штрафные санкции на принадлежащую Илону Маску платформу X. Сумма штрафа может превысить 1 миллиард долларов, поскольку европейские регуляторы стремятся сделать X примером для других технологических компаний, нарушающих закон о цифровых услугах.

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Об этом пишет The New York Times.

Это станет первым случаем применения столь масштабного наказания в соответствии с новым законодательством ЕС по контролю за незаконным контентом и дезинформацией.

Расследование по X началось еще в 2023 году. Регуляторы ЕС пришли к предварительному выводу, что компания нарушила закон, и теперь готовятся к официальному оглашению санкций уже этим летом. Помимо штрафа X может обязать внести изменения в свой продукт для соблюдения европейских норм.

Отмечается, что одним из ключевых вопросов остается политический аспект конфликта. Европейские власти взвешивают риски дальнейшего противостояния не только с Илоном Маском, но и с президентом США Дональдом Трампом, который поддерживает владельца X. Ситуация осложняется на фоне трансатлантических споров по пошлинам, торговле и войне в Украине.

В то же время, ЕС и X еще могут достичь мирового соглашения, если компания Маска согласится выполнить требования регуляторов. Однако в Брюсселе ожидают, что Маск будет сопротивляться. Ранее он заявлял, что готов оспорить любое наказание в суде, назвав европейские ограничения проявлением цензуры.

Кроме основного расследования, Евросоюз также проводит более широкое расследование по X, которое может привести к новым санкциям.

Европейские чиновники считают, что политика платформы по модерации контента способствует распространению языка ненависти, дезинформации и материалов, подрывающих демократию в ЕС.

Этот случай является частью более широкой стратегии ЕС по контролю за деятельностью крупных американских технологических компаний.

В последние десять лет регуляторы ЕС уже штрафовали такие гиганты, как Amazon, Apple, Google и Meta, за антиконкурентную политику, нарушение конфиденциальности данных и недостаточный контроль за контентом пользователей.