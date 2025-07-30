Основатель Twitter представил новый мессенджер Bitchat: работает без интернета через Bluetooth

Основатель Twitter и Block Джек Дорси запустил новый мобильный мессенджер Bitchat, работающий без подключения к интернету через сеть Bluetooth Mesh. Это позволяет обмениваться сообщениями с пользователями, находящимися в радиусе до 100 метров, даже без мобильной связи или Wi-Fi.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на TechCrunch.

Приложение уже доступно для iOS в App Store, а для Android — как APK-файл через GitHub.

Как рассказал Дорси, базовую версию Bitchat он написал в течение выходных в начале июля. Интерфейс программы минималистичен: после открытия приложения пользователь сразу же попадает в окно обмена сообщениями, где видит посты других поблизости. Авторизация не требуется, имя можно изменять без ограничений.

Такие Bluetooth-мессенджеры популярны во время массовых мероприятий или в чрезвычайных ситуациях, когда традиционная связь не работает. Например, приложение Bridgefy использовалось активистами во время протестов в Гонконге, поскольку позволяет общение без интернета.

Впрочем, несмотря на громкое имя разработчика, Bitchat уже вызывает критику со стороны специалистов по кибербезопасности. Эксперт Алекс Радоча заявил, что в программе очень легко выдать себя за другого человека, что подвергает сомнению реальную конфиденциальность общения. По его словам, даже при наличии правильных настроек безопасности фундаментальные ошибки в протоколах могут скомпрометировать всю систему. Сам Дорси признал, что приложение еще не проходило независимой проверки безопасности.

Также наблюдается проблема с фейковыми версиями мессенджера в Google Play. Хотя официальная Android-версия пока не представлена в магазине, уже существует несколько приложений с подобным названием, набравших тысячи загрузок. Дорси предостерег пользователей в соцсети X, посоветовав избегать подделок.

Несмотря на ограничения, Bitchat заинтересовал пользователей как концептуально, так и технологически, особенно в условиях растущего запроса на децентрализованные и офлайн-средства коммуникации.

Напомним, ранее Дорси создал децентрализованную альтернативу Twitter - Bluesky, сейчас она представлена на Android.