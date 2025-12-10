Запланована подія 2

Штрафы для платформ до $33 млн: Австралия впервые в мире запретила соцсети для подростков

девочка, подросток, смартфон
В Австралии запретили соцсети для подростков / Freepik

Австралия в среду стала первой страной, запретившей социальные сети для детей в возрасте до 16 лет, заблокировав доступ к ним. Платформы обязаны блокировать подростков, иначе им грозят колоссальные штрафы – до 49,5 млн австралийских долларов ($33 млн США).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Начиная с севера 10 самых больших платформ, включая Facebook, X, Threads, Snapchat, Instagram, TikTok, Twitch, X, Reddit и YouTube получили приказ блокировать детей и подростков. Детям будет запрещено создавать аккаунты, но они все равно смогут заходить на платформы без авторизации.

Решение, которое премьер-министр Энтони Албанезе назвал "днем гордости" для семей, вызвало бурную реакцию: его горячо поддержали родители и защитники детей, но подвергли критике технологические гиганты и защитники свободы слова.

"Это будет иметь огромное значение. Это одно из крупнейших социальных и культурных изменений, с которыми столкнулась наша страна. Это глубокая реформа, которая и дальше будет иметь отклик во всем мире", - сказал Албанезе на пресс-конференции в среду.

Политик призвал детей "начать заниматься новым видом спорта, новым хобби или прочесть ту книгу, которая уже некоторое время лежит на полке".

За несколько часов до вступления в силу запрета многие подростки, на которых повлияло законодательство, начали публиковать сообщения, прощаясь со своими онлайн-подписчиками. "Больше никаких социальных сетей... никаких контактов с остальным миром", – написал один из них в TikTok.

Этот закон начинает глобальное испытание для правительств, стремящихся ограничить ущерб от соцсетей, связанный с психическим здоровьем, травлей и дезинформацией.

Правительство Албании также предложило ввести этот знаковый закон в стране, чтобы защитить подростков от чрезмерного использования социальных сетей.

Запрет соцсетей в Украине

В отличие от Австралии, которая приняла запрет соцсетей для подростков, в Украине действуют другие подходы к регулированию. Действующее законодательство, в частности, закон "О защите персональных данных", регулирует использование личной информации, собранной через соцсети.

Российские соцсети "ВКонтакте" (VK)   и "Одноклассники" решения СНБО были заблокированы еще в 2017 году. Доступ к ресурсам Mail.ru Group, Яндекс и другим также закрыт. Эта блокировка, связанная с защитой национальной безопасности и борьбой с российской пропагандой, действует до сих пор, хотя компания пыталась обойти его техническими средствами.

Кроме того, 25 марта 2024 г. в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11115, которым предлагается урегулировать работу социальной сети Telegram и других соцсетей в Украине.

Как заявлял в ноябре 2023 тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов, главная угроза от Telegram-каналов – это анонимность владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, фальсифицированной и манипулятивной информации. Цена такой работы – жизнь десятков гражданских и военных.

Автор:
Татьяна Ковальчук