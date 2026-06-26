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"Укргидроэнерго" привлекает шведское финучреждение к разработке инфраструктурных проектов
На конференции по вопросам восстановления Украины URC 2026 в Гданьске "Укргидроэнерго" подписал Меморандум о взаимопонимании со шведским финансовым учреждением развития Swedfund International AB по подготовке стратегических инфраструктурных проектов
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба госкомпании.
Украина вошла в список приоритетных направлений деятельности Swedfund. Это позволит ускорить разработку решений, необходимых для стабилизации энергетического сектора.
"Сотрудничество со Swedfund поможет ускорить подготовку современных решений в сфере накопления энергии, интеграции ВИЭ и развития гибкой энергосистемы. Это инвестиция в устойчивость украинской энергетики и ее готовность к новым вызовам", - подчеркнул генеральный директор "Укргидроэнерго" Бодан Сухецкий.
Соглашение предусматривает совместную деятельность по следующим направлениям:
- разработка технико-экономических обоснований;
- внедрение установок хранения энергии;
- интеграция возобновляемых источников энергии;
- повышение гибкости и резервирование энергосистемы;
- подготовка инфраструктурных решений по привлечению международного финансирования.
Справочно
Swedfund является шведской государственной компанией, которая подчиняется Министерству предприятий и инноваций Швеции и финансируется через средства фонда помощи бюджету развития ( Sida ). Программа Project Accelerator направлена на финансирование технической помощи и технико-экономических обоснований в развивающихся странах для снижения рисков будущих инвесторов.
Ранее сообщалось, что Европейская Комиссия и словацкий Eximbank направят в поддержку "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго" 101 млн евро.