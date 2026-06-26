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"Укргідроенерго" залучає шведську фінустанову до розробки інфраструктурних проєктів

Йохан Бостром Хейскала, Бодан Сухецький
"Укргідроенерго" розширює співпрацю зі Swedfund / Укргідроенерго

На конференції з питань відновлення України URC 2026 у Гданську "Укргідроенерго" підписав Меморандум про взаєморозуміння з шведською фінансовою установою розвитку Swedfund International AB щодо підготовки стратегічних інфраструктурних проєктів

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба держкомпанії.

Україна увійшла до переліку пріоритетних напрямів діяльності Swedfund. Це дозволить прискорити розробку рішень, необхідних для стабілізації енергетичного сектору.

"Співпраця зі Swedfund допоможе прискорити підготовку сучасних рішень у сфері накопичення енергії, інтеграції ВДЕ та розвитку гнучої енергосистеми. Це інвестиція у стійкість української енергетики та її готовність до нових викликів", — підкреслив генеральний директор "Укргідроенерго" Бодан Сухецький.

Угода передбачає спільну діяльність за такими напрямами:

  • розробка техніко-економічних обґрунтувань; 
  • впровадження установок зберігання енергії; 
  • інтеграція відновлюваних джерел енергії; 
  • підвищення гнучкості та резервування енергосистеми; 
  • підготовка інфраструктурних рішень для залучення міжнародного фінансування.

Довідково

Swedfund є шведською державною компанією, яка підпорядковується Міністерству підприємств та інновацій Швеції й фінансується через кошти фонду допомоги бюджету розвитку (Sida). Програма Project Accelerator спрямована на фінансування технічної допомоги та техніко-економічних обґрунтувань у країнах, що розвиваються, для зниження ризиків майбутніх інвесторів.

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія та словацький Eximbankа спрямують на підтримку "Укренерго" та "Укргідроенерго" 101 млн євро.

Автор:
Тетяна Ковальчук