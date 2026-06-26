Microsoft повысит цены на Xbox из-за дефицита компонентов

Компания Microsoft Corp. объявила о третьем существенном повышении цен на свои игровые консоли текущего поколения Xbox в течение последних 13 месяцев. Главной причиной такого шага стал кризис дефицита комплектующих, который продолжает увеличивать стоимость потребительской электроники в мире.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Новые ценники появятся уже с 1 августа. Версии на 512 гигабайтов подорожают на $100, а консоли с памятью 1 терабайт – на $150. При этом самую дорогую модель на 2 терабайта вообще уберут с продаж и перестанут выпускать. После этого обычная приставка Xbox Series X обойдется уже в $800. Это на $300 дороже, чем она стоила на старте продаж в 2020 году.

В компании объяснили, что пытались этого не делать, и несколько месяцев вели переговоры с поставщиками. Однако диски и память для приставок подорожали более чем в 2,5 раза. Новая руководительница Xbox Аша Шарма предупредила команду, что до конца 2027 года эти детали могут подорожать еще вдвое. Для компании это проблема, ведь консоли обычно продают даже дешевле их себестоимости.

Почему техника дорожает

Проблема с памятью и SSD затронула весь рынок, поскольку эти детали сейчас массово выкупают компании, занимающиеся искусственным интеллектом:

У конкурентов тоже дороже: Apple уже подняла цены на большинство своих товаров. Sony несколько раз просматривала стоимость PlayStation. Новая консоль Nintendo Switch 2 в сентябре выйдет с более высоким ценником в $500, а Valve оценила свою будущую Steam Machine дороже $1 000.

Новое поколение под вопросом: из-за кризиса с деталями теперь непонятно, когда выйдет следующая консоль Microsoft под кодовым названием "Project Helix". Директор по стратегии Xbox Мэттью Болл признал, что компании приходится полностью перерабатывать свои планы по этому устройству.

Чтобы покупателям не было трудно платить всю сумму сразу, Microsoft собирается запустить программы рассрочки в своих магазинах и через Amazon. Также компания договорится с магазинами, чтобы те продавали подержанные консоли по более низким ценам.

Напомним, ранее сообщалось, что игровые студии Xbox оказались под угрозой закрытия. Несколько известных команд разработчиков в составе Microsoft могут быть ликвидированы из-за реорганизации. Поэтому студии сейчас пытаются выкупить сами себя у корпорации, чтобы снова стать независимыми.