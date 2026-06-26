Microsoft підвищить ціни на Xbox через дефіцит компонентів

Компанія Microsoft Corp. оголосила про третє суттєве підвищення цін на свої ігрові консолі поточного покоління Xbox протягом останніх 13 місяців. Головною причиною такого кроку стала криза дефіциту комплектуючих, яка продовжує збільшувати вартість споживчої електроніки у світі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Нові цінники з'являться вже з 1 серпня. Версії на 512 гігабайтів подорожчають на $100, а консолі з пам'яттю 1 терабайт — на $150. При цьому найдорожчу модель на 2 терабайти взагалі приберуть із продажу та перестануть випускати. Після цього звичайна приставка Xbox Series X коштуватиме вже $800. Це на $300 дорожче, ніж вона коштувала на старті продажів у 2020 році.

У компанії пояснили, що намагалися цього не робити і кілька місяців вели переговори з постачальниками. Проте диски та пам'ять для приставок подорожчали більш ніж у 2,5 раза. Нова керівниця Xbox Аша Шарма попередила команду, що до кінця 2027 року ці деталі можуть подорожчати ще вдвічі. Для компанії це проблема, адже консолі зазвичай продають навіть дешевше за їхню собівартість.

Чому техніка дорожчає

Проблема з пам'яттю та SSD зачепила весь ринок, оскільки ці деталі зараз масово викуповують компанії, які займаються штучним інтелектом:

У конкурентів теж дорожче: Apple вже підняла ціни на більшість своїх товарів. Sony кілька разів переглядала вартість PlayStation. Нова консоль Nintendo Switch 2 у вересні вийде з вищим цінником у $500, а Valve оцінила свою майбутню Steam Machine дорожче за $1 000.

Нове покоління під питанням: через кризу з деталями тепер незрозуміло, коли вийде наступна консоль Microsoft під кодовою назвою "Project Helix". Директор зі стратегії Xbox Меттью Болл визнав, що компанії доводиться повністю переробляти свої плани щодо цього пристрою.

Щоб покупцям не було так важко платити всю суму одразу, Microsoft збирається запустити програми розтермінування у своїх магазинах та через Amazon. Також компанія домовиться з магазинами, щоб ті продавали вживані консолі за нижчими цінами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ігрові студії Xbox опинилися під загрозою закриття. Кілька відомих команд розробників у складі Microsoft можуть ліквідувати через реорганізацію. Через це студії зараз намагаються викупити самі себе у корпорації, щоб знову стати незалежними.