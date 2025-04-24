Мем-монета президента США Дональда Трампа резко выросла в цене: сколько стоит $TRUMP

Мем-монета президента США выросла более чем на 60% после информации, что 220 крупнейших покупателей криптовалюты $TRUMP будут приглашены на частный торжественный ужин в гольф-клубе Trump National Golf Club с Дональдом Трампом, который состоится 22 мая.

Об этом сообщает агентство R euters.

Согласно объявлению, в дополнение к ужину 25 лучших владельцев получат " ультраэксклюзивный частный VIP-прием с президентом ", а также " специальный тур " .

Как считают журналисты, такой шаг является очередной попыткой Трампа и его семьи использовать криптовалюту, как принесли им сотни миллионов долларов только в виде комиссий.

Дональд Трамп пообещал стать первым "криптопрезидентом" Америки, и его администрация быстро приняла меры по смягчению контроля над криптовалютами и смягчение нормативно-правовой базы отрасли .

Запланированный Трампом ужин с владельцами монет $ TRUMP была отрицательно оценена Тони Каррком, исполнительным директором Accountable , беспартийной группой по надзору за этикой в правительстве.

"Никогда не было более очевидного случая, когда президент использовал свой пост, чтобы положить деньги себе в карман, или когда особые интересы имели больше возможностей купить расположение администрации, что могло бы угрожать общественным интересам", — отметил Каррк.

На что заместитель пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила: "Активы президента Трампа находятся в тресте, которым руководят его дети. Конфликтов интересов нет" .

По информации агентства, условия предложения на ужин за покупку $TRUMP свидетельствуют о том, что "президент Трамп, возможно, не сможет присутствовать", но победители получат ограниченный тираж TRUMP NFT "вместо него".

Сколько стоит $TRUMP ?

Монета $TRUMP, выпущенная перед инаугурацией президента 20 января, достигла максимума $74,59, а затем упала до минимума $7,14 7 апреля. Аналитическая криптокомпания Chainalysis обнаружила, что по состоянию на 12 марта монета принесла минимум $350 млн в виде комиссий организациям, связанным с президентом.

Вечером 23 апреля мем-монета на криптовалютной бирже Вinance торговалась в пределах $ 9,19 – $ 9,42, а затем ее стоимость резко подскочила до $ 14,71. На момент написания материала $TRUMP стоил $11,83.

Напомним, Биткоин поднялся до уровня пятого по величине мирового актива, обойдя по рыночной капитализации такого гиганта, как Google (GOOG). Рыночная капитализация биткоина (BTC) достигла отметки в 1,86 триллиона долларов.