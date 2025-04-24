Мем-монета президента США Дональда Трампа різко зросла в ціні: скільки коштує $TRUMP

Мем-монета президента США зросла більш ніж на 60% після інформації, що 220 найбільших покупців криптовалюти $TRUMP буде запрошено на приватну урочисту вечерю у гольф-клубі Trump National Golf Club з Дональдом Трампом, яка відбудеться 22 травня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з оголошенням, на додачу до вечері 25 найкращих власників отримають "ультраексклюзивний приватний VIP-прийом із президентом", а також "спеціальний тур".

Як вважають журналісти, такий крок є черговою спробою Трампа та його родини використати криптовалюту, яка принесли їм сотні мільйонів доларів лише у вигляді комісій.

Дональд Трамп пообіцяв стати першим "криптопрезидентом" Америки, і його адміністрація швидко вжила заходів щодо пом'якшення контролю за криптовалютами та пом'якшення нормативно-правової бази галузі. Активізація його сім'ї у сфері криптовалют посилила побоювання щодо потенційних конфліктів інтересів та зловживання впливом.

Запланована Трампом вечеря з власниками монет $TRUMP була негативно оцінена Тоні Каррком, виконавчим директор Accountable.US, безпартійної групи з нагляду за етикою в уряді.

"Ніколи не було більш явного випадку, коли президент використав свою посаду, щоб покласти гроші собі в кишеню, або коли особливі інтереси мали більше можливостей купити розташування адміністрації, що могло б загрожувати громадським інтересам", — зазначив Каррк.

На що заступниця прес-секретаря Білого дому Ганна Келлі заявила: "Активи президента Трампа перебувають у трасті, яким керують його діти. Конфліктів інтересів немає".

За інформацією агентства, умови пропозиції на вечерю за купівлю $TRUMP свідчать, що "президент Трамп, можливо, не зможе бути присутнім", але переможці отримають обмежений тираж TRUMP NFT "замість нього".

Скільки коштує $TRUMP ?

Монета $TRUMP, випущена перед інавгурацією президента 20 січня, досягла максимуму $74,59, а потім впала до мінімуму $7,14 7 квітня. Аналітична криптокомпанія Chainalysis виявила, що станом на 12 березня монета принесла щонайменше $350 млн у вигляді комісій організаціям, пов'язаним із президентом.

Увечері 23 квітня мем-монета на криптовалютній біржі Вinance торгувалась у межах $9,19 – $9,42, а потім її вартість різко підскочила до $14,71. На момент написання матеріалу $TRUMP коштував $11,83.

Нагадаємо, Біткоїн піднявся до рівня п'ятого за величиною світового активу, обійшовши за ринковою капіталізацією такого гіганта, як Google (GOOG). Ринкова капіталізація біткоїна (BTC) сягнула позначки в 1,86 трильйона доларів.