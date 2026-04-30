Кабмін оновив порядок відшкодування збитків водокористувачам: деталі

Кабінет міністрів відновив і оновив механізм компенсації збитків для водокористувачів. Відтепер бізнес зможе вимагати відшкодування напряму від порушників за прозорою методикою.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Бізнес отримає більше захисту

Документ передбачає запровадження більш прозорого та дієвого механізму компенсації втрат і визначає чіткий перелік випадків, коли такі збитки підлягають відшкодуванню.

Як зазначається, рішення ухвалене 29 квітня та спрямоване на виконання урядового плану дій щодо комплексного вирішення проблем басейну річки Рось на 2024–2030 роки. Метою є забезпечення балансу між екологічними вимогами та захистом економічних інтересів бізнесу.

Ключовим нововведенням стала фактична можливість відшкодування збитків у разі обмеження водокористування одним суб’єктом через дії іншого. У таких випадках постраждала сторона зможе звертатися до Державної екологічної інспекції або правоохоронних органів для фіксації порушення. Далі збитки розраховуватимуться за затвердженою методикою, після чого їх можна буде стягнути через суд із винної сторони.

Таким чином, компенсація здійснюватиметься безпосередньо за рахунок порушника, а не з державного бюджету, що переводить механізм із формального у практично дієвий.

Оновлений порядок також скасовує застарілі норми попередньої редакції, які базувалися на висновках екологічної експертизи за вже нечинним законодавством, що ускладнювало його застосування. Тепер документ приведено у відповідність до чинних норм, зокрема закону України "Про оцінку впливу на довкілля".

Крім того, передбачено, що методику розрахунку збитків затверджуватиме Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, що має забезпечити єдині та прозорі правила для всіх учасників ринку.

У відомстві зазначають, що оновлені правила роблять сферу водокористування більш зрозумілою та справедливою, посилюють захист бізнесу від недобросовісних дій і водночас підвищують відповідальність усіх учасників за раціональне використання водних ресурсів.

Також підкреслюється, що прийнята постанова усуває прогалини попереднього регулювання, забезпечує реальний механізм захисту прав водокористувачів, підвищує прозорість у галузі та сприяє зміцненню довіри між державою і бізнесом.

Нагадаємо, уряд затвердив проєкт закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення" з метою посилення відповідальності у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів.