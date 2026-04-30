Кабмин обновил порядок возмещения ущерба водопользователям: детали

Правительство усилило ответственность за нарушение водопользования

Кабинет министров восстановил и обновил механизм компенсации ущерба водопользователям. Теперь бизнес сможет требовать возмещения напрямую от нарушителей по прозрачной методике.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Бизнес получит больше защиты

Документ предусматривает введение более прозрачного и действенного механизма компенсации потерь и определяет четкий перечень случаев, когда такие убытки подлежат возмещению.

Как отмечается, решение принято 29 апреля и направлено на выполнение правительственного плана действий по комплексному решению проблем бассейна реки Рось на 2024-2030 годы. Целью является обеспечение баланса между экологическими требованиями и защитой экономических интересов бизнеса.

Ключевым новшеством стала фактическая возможность возмещения ущерба в случае ограничения водопользования одним субъектом из-за действий другого. В таких случаях пострадавшая сторона сможет обращаться в Государственную экологическую инспекцию или правоохранительные органы для фиксации нарушения. Далее ущерб будет рассчитываться по утвержденной методике, после чего его можно будет взыскать через суд с винной стороны.

Таким образом, компенсация будет осуществляться непосредственно за счет нарушителя, а не из государственного бюджета, что переводит механизм из формального в практически действенный.

Обновленный порядок также отменяет устаревшие нормы предыдущей редакции, основанные на выводах экологической экспертизы по уже недействующему законодательству, что усложняло его применение. Теперь документ приведен в соответствие с действующими нормами, в частности, Законом Украины "Об оценке влияния на окружающую среду".

Кроме того, предусмотрено, что методика расчета убытков будет утверждаться Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, которое должно обеспечить единые и прозрачные правила для всех участников рынка.

В ведомстве отмечают, что обновленные правила делают сферу водопользования более понятной и справедливой, усиливают защиту бизнеса от недобросовестных действий и повышают ответственность всех участников за рациональное использование водных ресурсов.

Также подчеркивается, что принятое постановление устраняет пробелы предварительного регулирования, обеспечивает реальный механизм защиты прав водопользователей, повышает прозрачность отрасли и способствует укреплению доверия между государством и бизнесом.

Напомним, правительство утвердило проект закона Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях" с целью усиления ответственности в сфере охраны и рационального использования водных ресурсов.

Автор:
Ольга Опенько