Уряд змінив правила продажу електроенергії: що відомо
Уряд оновив порядок проведення електронних аукціонів із продажу електроенергії за двосторонніми договорами, розширивши можливості для виробників на об’єктах розподіленої генерації.
Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Нові аукціони електроенергії
Уточнено коло учасників та умови їхньої участі в таких торгах.
Виробники електроенергії на об’єктах розподіленої генерації отримали можливість добровільно реалізовувати електроенергію через електронні аукціони за двосторонніми договорами.
Рішення спрямоване на підвищення прозорості та конкуренції на ринку, а також на підтримку розвитку децентралізованої генерації.
Уряд наголошує, що в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру це є важливим кроком для забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури країни.
Нагадаємо, регулятор дозволив розривати контракти на електропостачання. НКРЕКП офіційно рекомендувала держустановам та бізнесу припиняти дію чинних договорів у разі неможливості їх виконання через форс-мажори та оперативно укладати нові угоди для безперебійного живлення.