Уряд змінив правила продажу електроенергії: що відомо

Електроенергія
Україна оновила порядок електронних аукціонів з продажу електроенергії / Freepik

Уряд оновив порядок проведення електронних аукціонів із продажу електроенергії за двосторонніми договорами, розширивши можливості для виробників на об’єктах розподіленої генерації.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Нові аукціони електроенергії

 Уточнено коло учасників та умови їхньої участі в таких торгах.

Виробники електроенергії на об’єктах розподіленої генерації отримали можливість добровільно реалізовувати електроенергію через електронні аукціони за двосторонніми договорами.

Рішення спрямоване на підвищення прозорості та конкуренції на ринку, а також на підтримку розвитку децентралізованої генерації.

Уряд наголошує, що в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру це є важливим кроком для забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури країни.

Нагадаємо, регулятор дозволив розривати контракти на електропостачання. НКРЕКП офіційно рекомендувала держустановам та бізнесу припиняти дію чинних договорів у разі неможливості їх виконання через форс-мажори та оперативно укладати нові угоди для безперебійного живлення.

Автор:
Ольга Опенько