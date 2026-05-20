В Украине изменили правила продажи электроэнергии: что известно

Правительство обновило порядок проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам, расширив возможности для производителей на объектах распределенной генерации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Новые аукционы электроэнергии

Уточнен круг участников и условия их участия в таких торгах.

Производители электроэнергии на объектах распределенного поколения получили возможность добровольно реализовывать электроэнергию через электронные аукционы по двусторонним договорам.

Решение направлено на повышение прозрачности и конкуренции на рынке, а также поддержку развития децентрализованной генерации.

Правительство отмечает, что в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру это важный шаг для обеспечения стабильной работы критической инфраструктуры страны.

Напомним, регулятор разрешил разрывать контракты на электроснабжение. НКРЭКУ официально рекомендовала госучреждениям и бизнесу прекращать действие действующих договоров в случае невозможности их выполнения через форс-мажоры и оперативно заключать новые соглашения для бесперебойного питания.