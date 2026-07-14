Государственные компании продали электроэнергии на 460 млн грн — что означают для бизнеса первые долгосрочные аукционы

Первые аукционы долгосрочных контрактов на электроэнергию завершились полной продажей выставленных объемов. Как уже писало Delo.ua, бизнес выкупил весь предлагаемый ресурс на первых торгах. Энергоатом и Укргидроэнерго реализовали более 92 тыс. МВтч с поставкой на август-сентябрь, а эксперты назвали сложившиеся цены рыночными.

Какими были результаты первых аукционов

Длинные контракты дают промышленным потребителям возможность фиксировать цену на электроэнергию на несколько месяцев, а не зависеть от ежедневных колебаний РДН. К участию в первых торгах было допущено 42 компании-покупателя.

Основной объем на аукционах продали две государственные компании – Энергоатом и Укргидроэнерго. Если на лотах Энергоатома цена выросла по сравнению со стартовой благодаря конкуренции между покупателями, то весь объем Укргидроэнерго пошел без конкуренции — ровно по стартовой цене.

Энергоатом

Объем: 80 520 МВт-час Средняя цена: 5 012,53 грн/МВт-час (стартовая - 4 700 грн/МВт-час)

Укргидроэнерго

Объем: 11 712 МВт-час Средняя цена: 4 700 грн/МВт-ч — конкуренции на лоте не было, весь объем пошел по стартовой цене

Раньше Delo.ua писало о запуске механизма долгосрочных контрактов , в рамках которого именно эти две государственные компании стали первыми продавцами электроэнергии.

Аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова оценивает результаты положительно: производителям удалось законтрактовать весь выставленный объем, а на аукционах Энергоатома даже наблюдалась конкуренция, ведь цена выросла по сравнению со стартовой. По словам Орловой, цена около 5 тысяч грн/МВт-ч является рыночной, без признаков искусственного занижения или завышения. Аналитик добавляет, что прогнозируемость в ближайшие два месяца (август-сентябрь, без ожидаемых масштабных отключений) облегчает участникам рынка оценку стоимости контрактов в отличие от полугодовых продуктов, результаты которых еще предстоит увидеть.

Орлова также обращает внимание, что к аукционам присоединились промышленные потребители, а именно Укрзализныця и МХП, что, по ее мнению, является положительным сигналом, поскольку механизм долгих контрактов создавался именно для промышленности.

Дискуссия вокруг падения цен в РДН

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус обратился в Кабинет Министров по поводу резкого падения цены на РДН 11-13 июля — в преддверии старта аукционов государственного поколения. По приведенным им данным, средняя цена на РДН упала на 38,8% при стабильном потреблении, в то время как объем торгов на внутрисуточном рынке вырос на 86,9%, а импорт из ЕС подорожал. Герус считает это признаками искусственного влияния со стороны доминантного покупателя, контролирующего 60-65% объема покупки на РДН.

Орлова считает, что ситуация с падением цен на РДН особо не повлияла на итоговые цены долгосрочных контрактов — 5 тысяч грн за мигаватт-час на аукционе Энергоатома она называет рыночной, а не аномально низкой.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев не разделяет оценку Андрея Геруса. По его словам, долгосрочные контракты не могли существенно повлиять на ситуацию на РДН, ведь их объем составляет всего 2,4% от общего объема торгов.

Он напоминает, что в Украине уже действует механизм выявления возможных манипуляций: администратор торговой платформы фиксирует аномальное поведение на рынке и передает информацию в НКРЭКУ, которая проводит расследование и принимает заключение. В предыдущие годы регулятор как подтверждал факты злоупотреблений, так и признавал отдельные ценовые колебания рыночными.

По мнению Рябцева, на цену электроэнергии на РДН одновременно влияют сотни факторов, поэтому без детального анализа делать выводы о манипуляциях преждевременно. Он называет заявление Геруса одной из экспертных оценок, которое требует проверки регулятором.

Сам механизм долгосрочных контрактов эксперт также называет пилотным. Если он покажет свою эффективность, объемы торгов через него будут увеличиваться, если нет, механизм могут пересмотреть или ограничить. Кроме того, ограничение размера лота, по его словам, было введено, чтобы минимизировать риск перепродажи электроэнергии посредниками.

Что дальше

Следующие аукционы пройдут 20 и 27 июля. Именно они покажут, сформируется ли конкуренция на лотах и станет ли новый механизм полноценным инструментом украинского рынка электроэнергии.