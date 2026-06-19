Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026 року

Триває 1577-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 19 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 248 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав трьох ракетних ударів, застосувавши дев’ять ракет, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 10031 дрон-камікадзе та здійснив 3135 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Ворожих авіаційних ударів на Сумщині зазнали населені пункти Товстодубове та Суми.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА, шість районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та шість пунктів управління.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість боєзіткнень, агресор здійснив 74 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, в тому числі шість із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Лиману, Стариці та у бік Ізбицького й Охрімівки.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед у бік Радьківки та Колісниківки.

На Лиманському напрямку ворог 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону у бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Дробишеве, Лиман та у районах населених пунктів Новомихайлівка, Новоселівка, Дерилове, Зарічне, Ямпіль.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 11 разів у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та в районі Закітного й Калеників.

На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення з противником в районі Малинівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 23 атаки поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка, Торецьке, Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Родинське, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Василівка, Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Сергіївка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази, у бік Олександрограда та Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 24 атаки у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Гірке, Цвіткове, Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районі Степногірська та Степового.

На Придніпровському напрямку минулої доби загарбники активності не проявляли.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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