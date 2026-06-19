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Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1577-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 19 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 248 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав трьох ракетних ударів, застосувавши дев’ять ракет, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 10031 дрон-камікадзе та здійснив 3135 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Ворожих авіаційних ударів на Сумщині зазнали населені пункти Товстодубове та Суми.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА, шість районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та шість пунктів управління.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість боєзіткнень, агресор здійснив 74 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, в тому числі шість із реактивних систем залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Лиману, Стариці та у бік Ізбицького й Охрімівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026 року

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед у бік Радьківки та Колісниківки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону у бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Дробишеве, Лиман та у районах населених пунктів Новомихайлівка, Новоселівка, Дерилове, Зарічне, Ямпіль.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 11 разів у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та в районі Закітного й Калеників.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026 року

На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення з противником в районі Малинівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026 року

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 23 атаки поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка, Торецьке, Софіївка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Родинське, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Василівка, Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Сергіївка, Новопавлівка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази, у бік Олександрограда та Нового Запоріжжя.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 24 атаки у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Гірке, Цвіткове, Чарівне.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районі Степногірська та Степового.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026 року

На Придніпровському напрямку минулої доби загарбники активності не проявляли.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько