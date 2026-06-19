Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года

Продолжается 1577-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 19 июня 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 248 боевых столкновений.

Вчера противник нанес три ракетных удара, применив девять ракет, совершил 90 авиационных ударов, сбросив 289 управляемых авиационных бомб. Кроме того, применил 10031 дрон-камикадзе и осуществил 3135 обстрелов населенных пунктов и позиции наших войск.

Вражеские авиационные удары на Сумщине получили населенные пункты Товстодубово и Сумы.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БПЛА, шесть районов сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы и шесть пунктов управления.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло шесть боеприкосновений, агрессор произвел 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Лимана, Старицы и в сторону Избицкого и Охримовки.

На Купянском направлении наши защитники остановили четыре попытки врага продвинуться в сторону Радьковки и Колесниковки.

На Лиманском направлении враг 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Шейковка, Ставки, Дробышево, Лиман и в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новоселовка, Дерилово, Заречное, Ямполь.

На Славянском направлении противник штурмовал 11 раз в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закотного и Калеников.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение с противником в районе Малиновки.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 23 атаки вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка, Торецкое, Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Родинское, Новониколаевка, Филиал и в сторону населенных пунктов Васильевка, Белицкое, Дорожное, Шевченко, Сергеевка, Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал четыре раза, в сторону Александрограда и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 24 атаки в сторону населенных пунктов Доброполье, Гуляйпольское, Горькое, Цветково, Волшебное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в районе Степногорска и Степного.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки захватчики активности не проявляли.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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