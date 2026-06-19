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Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1577-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 19 июня 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 248 боевых столкновений.

Вчера противник нанес три ракетных удара, применив девять ракет, совершил 90 авиационных ударов, сбросив 289 управляемых авиационных бомб. Кроме того, применил 10031 дрон-камикадзе и осуществил 3135 обстрелов населенных пунктов и позиции наших войск.

Вражеские авиационные удары на Сумщине получили населенные пункты Товстодубово и Сумы.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БПЛА, шесть районов сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы и шесть пунктов управления.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло шесть боеприкосновений, агрессор произвел 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Лимана, Старицы и в сторону Избицкого и Охримовки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года

На Купянском направлении наши защитники остановили четыре попытки врага продвинуться в сторону Радьковки и Колесниковки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года

На Лиманском направлении враг 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Шейковка, Ставки, Дробышево, Лиман и в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новоселовка, Дерилово, Заречное, Ямполь.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 11 раз в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закотного и Калеников.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение с противником в районе Малиновки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года

На Константиновском направлении оккупанты совершили 23 атаки вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка, Торецкое, Софиевка.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Родинское, Новониколаевка, Филиал и в сторону населенных пунктов Васильевка, Белицкое, Дорожное, Шевченко, Сергеевка, Новопавловка.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал четыре раза, в сторону Александрограда и Нового Запорожья.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 24 атаки в сторону населенных пунктов Доброполье, Гуляйпольское, Горькое, Цветково, Волшебное.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в районе Степногорска и Степного.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки захватчики активности не проявляли.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько