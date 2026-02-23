Запланована подія 2

Газовые услуги в смартфоне: все о потреблениях и платежах в приложении "Куб"

Все газовые услуги онлайн в приложении Куб.

Все газовые услуги, от передачи показаний до оплаты счетов и смены владельца, теперь доступны онлайн через приложение "Куб".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Дії".

"Куб" упрощает газовые услуги

Актуализировать данные или изменить владельца лицевого счета теперь можно просто через приложение "Куб с помощью шеринга документов и Дія. Подписи".

"Сервис позволяет решать газовые вопросы онлайн, без очередей и стопок бумаг", - говорится в сообщении.

Пользователи могут передавать показания счетчика, оплачивать счета за потребленный газ и его доставку, управлять несколькими лицевыми счетами в одном профиле, отслеживать потребление через дашборд и планировать расходы. Для этого нужен только смартфон.

Как подать заявление через приложение "Куб":

  1. Откройте раздел Услуги – Актуализация данных.
  2. Поделитесь копией ID-карты через "Дію".
  3. Проверьте информацию и заполните необходимые поля.
  4. Разместите данные о праве собственности на счет.
  5. Подпишите заявление с помощью Дія. Подписи.
  6. При необходимости добавьте другие подтверждающие документы.
  7. Подтвердите внесенную информацию и отправьте заявление.

Напомним, поставщики газа объявили новые тарифы на февраль 2026 года. Годовые тарифы остаются неизменными, но месячные цены поднялись более чем на 2 гривны по сравнению с январем.

Автор:
Ольга Опенько