Газові послуги у смартфоні: все про споживання та платежі в застосунку "Куб"

Усі газові послуги, від передачі показань до оплати рахунків та зміни власника, тепер доступні онлайн через застосунок “Куб”.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Дії".

"Куб" спрощує газові послуги

Актуалізувати дані або змінити власника особового рахунку тепер можна просто через застосунок "Куб за допомогою шерингу документів та Дія.Підпису.

"Сервіс дозволяє вирішувати газові питання онлайн, без черг і стосів паперів", - йдеться в повідомленні.

Користувачі можуть передавати показання лічильника, оплачувати рахунки за спожитий газ і його доставку, керувати кількома особовими рахунками в одному профілі, відстежувати споживання через дашборд та планувати витрати. Для цього потрібні лише смартфон.

Як подати заяву через застосунок "Куб":

Відкрийте розділ Послуги - Актуалізація даних. Поділіться копією ID-картки через "Дію". Перевірте наявну інформацію та заповніть необхідні поля. Додайте дані про право власності на рахунок. Підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпису. За потреби додайте інші підтверджувальні документи. Підтвердіть внесену інформацію та надішліть заяву.

Нагадаємо, постачальники газу оголосили нові тарифи на лютий 2026 року. Річні тарифи залишаються незмінними, але місячні ціни піднялися на понад 2 гривні порівняно з січнем.