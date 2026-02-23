Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

+0,01

EUR

50,92

+0,00

Готівковий курс:

USD

43,30

43,23

EUR

51,40

51,25

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Газові послуги у смартфоні: все про споживання та платежі в застосунку "Куб"

газ, ціна на газ
Всі газові послуги онлайн у застосунку Куб / Depositphotos

Усі газові послуги, від передачі показань до оплати рахунків та зміни власника, тепер доступні онлайн через застосунок “Куб”.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Дії".

"Куб" спрощує газові послуги

Актуалізувати дані або змінити власника особового рахунку тепер можна просто через застосунок "Куб за допомогою шерингу документів та Дія.Підпису.

"Сервіс дозволяє вирішувати газові питання онлайн, без черг і стосів паперів", - йдеться в повідомленні.

Користувачі можуть передавати показання лічильника, оплачувати рахунки за спожитий газ і його доставку, керувати кількома особовими рахунками в одному профілі, відстежувати споживання через дашборд та планувати витрати. Для цього потрібні лише смартфон.

Як подати заяву через застосунок "Куб":

  1. Відкрийте розділ Послуги - Актуалізація даних.
  2. Поділіться копією ID-картки через "Дію".
  3. Перевірте наявну інформацію та заповніть необхідні поля.
  4. Додайте дані про право власності на рахунок.
  5. Підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпису.
  6. За потреби додайте інші підтверджувальні документи.
  7. Підтвердіть внесену інформацію та надішліть заяву.

Нагадаємо, постачальники газу оголосили нові тарифи на лютий 2026 року. Річні тарифи залишаються незмінними, але місячні ціни піднялися на понад 2 гривні порівняно з січнем.

Автор:
Ольга Опенько