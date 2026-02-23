Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

+0,01

EUR

50,92

+0,00

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,45

51,25

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Дія" запускає бета-тест для онлайн-виконання судових рішень

Выдержка о несудимости
Действие упростило получение выдержки о несудимости

“Дія” запускає бета-тест виконавчих документів - тепер отримання та подання судових рішень можна робити повністю онлайн. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Дії".

Виконавчі документи онлайн

"Дія" запускає бета-тест послуги з цифрового отримання та подання виконавчих документів. Тепер процес виконання судових рішень став максимально зручним і прозорим.

Виконавчий документ - це офіційна підстава для примусового виконання рішення суду, наприклад, стягнення коштів, майна чи інших дій щодо боржника. Замість візитів до суду, черг та паперових заяв, користувачі можуть оформити документ онлайн, автоматично заповнити заяву та відстежувати статус виконання рішення у смартфоні, наголошує пресслужба.

Щоб послуга працювала ефективно, "Дія" шукає тестувальників. Для участі необхідно:

  • бути громадянином України;
  • мати РНОКПП;
  • мати судове рішення, що набрало законної сили та потребує примусового виконання.

Долучитися до бета-тесту можна вже зараз та допомогти зробити державні сервіси ще зручнішими.

Нагадаємо, військовослужбовці, ветерани та родини загиблих захисників незабаром зможуть отримувати кілька державних послуг через портал "Дія" за однією заявою, а також верифікувати Starlink у відділеннях поштових операторів і подати на компенсацію автоцивілки навіть за вже завершеними полісами.

Автор:
Ольга Опенько