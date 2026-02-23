"Дія" запускає бета-тест для онлайн-виконання судових рішень

“Дія” запускає бета-тест виконавчих документів - тепер отримання та подання судових рішень можна робити повністю онлайн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Дії".

Виконавчі документи онлайн

"Дія" запускає бета-тест послуги з цифрового отримання та подання виконавчих документів. Тепер процес виконання судових рішень став максимально зручним і прозорим.

Виконавчий документ - це офіційна підстава для примусового виконання рішення суду, наприклад, стягнення коштів, майна чи інших дій щодо боржника. Замість візитів до суду, черг та паперових заяв, користувачі можуть оформити документ онлайн, автоматично заповнити заяву та відстежувати статус виконання рішення у смартфоні, наголошує пресслужба.

Щоб послуга працювала ефективно, "Дія" шукає тестувальників. Для участі необхідно:

бути громадянином України;

мати РНОКПП;

мати судове рішення, що набрало законної сили та потребує примусового виконання.

Долучитися до бета-тесту можна вже зараз та допомогти зробити державні сервіси ще зручнішими.

Нагадаємо, військовослужбовці, ветерани та родини загиблих захисників незабаром зможуть отримувати кілька державних послуг через портал "Дія" за однією заявою, а також верифікувати Starlink у відділеннях поштових операторів і подати на компенсацію автоцивілки навіть за вже завершеними полісами.