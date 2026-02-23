"Дія" запускает бета-тест для онлайн-исполнения судебных решений

"Дія" запускает бета-тест исполнительных документов — теперь получение и представление судебных решений можно производить полностью онлайн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Действия".

Исполнительные документы онлайн

"Дія" запускает бета-тест услуги по цифровому получению и представлению исполнительных документов. Теперь процесс исполнения судебных решений стал максимально удобным и прозрачным.

Исполнительный документ – это официальное основание для принудительного исполнения решения суда, например, взыскания средств, имущества или других действий в отношении должника. Вместо визитов в суд, очереди и бумажные заявления, пользователи могут оформить документ онлайн, автоматически заполнить заявление и отслеживать статус выполнения решения в смартфоне, отмечает прессслужба.

Чтобы услуга работала эффективно, "Дія" ищет тестировщиков. Для участия необходимо:

быть гражданином Украины;

иметь РНОКПП;

иметь судебное решение, вступившее в законную силу и требующее принудительного исполнения.

Присоединиться к бета-тесту можно уже сейчас и помочь сделать государственные сервисы удобнее.

Напомним, военнослужащие, ветераны и семьи погибших защитников вскоре смогут получать несколько государственных услуг через портал "Дія" по одному заявлению, а также верифицировать Starlink в отделениях почтовых операторов и подать на компенсацию автогражданки даже по уже завершенным полисам.