Нацбанк расширил список системно важных банков: в список добавлен Идея Банк

Национальный банк обновил список системно важных банков по итогам ежегодного пересмотра. Статус системной важности подтвержден для 15 банков, находившихся в списке в 2024 году, а также в перечень добавлен Идея Банк. Всего в списке сейчас 16 системно важных банков.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

О системно важных банках

В обновленном перечне системно важных банков 16 учреждений:

А-Банк;

Идея Банк;

Креди Агриколь Банк;

Кредобанк;

ОТП Банк;

Сбербанк;

АО "Південний";

ПриватБанк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк;

Сенс Банк;

Таскомбанк;

Укргазбанк;

Укрэксимбанк;

УкрСиббанк;

Универсал Банк.

Напомним, в 2023 году в соответствующий список добавили Креди Агриколь Банк, увеличив перечень системно важных банков с 14 до 15 учреждений.

В 2022 году список насчитывал 14 учреждений, вместе с возвращенным к нему Кредобанком. Альфа-Банк, находившийся в перечне 2022 года, сменил название на Сенс Банк .