Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,53

--0,01

EUR

48,02

--0,05

Наличный курс:

USD

41,56

41,50

EUR

48,30

48,16

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Нацбанк расширил список системно важных банков: в список добавлен Идея Банк

Идея Банк
Обновлен перечень системно важных банков Украины

Национальный банк обновил список системно важных банков по итогам ежегодного пересмотра. Статус системной важности подтвержден для 15 банков, находившихся в списке в 2024 году, а также в перечень добавлен Идея Банк. Всего в списке сейчас 16 системно важных банков.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

О системно важных банках

В обновленном перечне системно важных банков 16 учреждений:

  • А-Банк;
  • Идея Банк;
  • Креди Агриколь Банк;
  • Кредобанк;
  • ОТП Банк;
  • Сбербанк;
  • АО "Південний";
  • ПриватБанк;
  • ПУМБ;
  • Райффайзен Банк;
  • Сенс Банк;
  • Таскомбанк;
  • Укргазбанк;
  • Укрэксимбанк;
  • УкрСиббанк;
  • Универсал Банк.

Напомним, в 2023 году в соответствующий список добавили Креди Агриколь Банк, увеличив перечень системно важных банков с 14 до 15 учреждений.

В 2022 году список насчитывал 14 учреждений, вместе с возвращенным к нему Кредобанком. Альфа-Банк, находившийся в перечне 2022 года, сменил название на Сенс Банк .

Автор:
Ольга Опенько