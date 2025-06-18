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Нацбанк расширил список системно важных банков: в список добавлен Идея Банк
Национальный банк обновил список системно важных банков по итогам ежегодного пересмотра. Статус системной важности подтвержден для 15 банков, находившихся в списке в 2024 году, а также в перечень добавлен Идея Банк. Всего в списке сейчас 16 системно важных банков.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.
О системно важных банках
В обновленном перечне системно важных банков 16 учреждений:
- А-Банк;
- Идея Банк;
- Креди Агриколь Банк;
- Кредобанк;
- ОТП Банк;
- Сбербанк;
- АО "Південний";
- ПриватБанк;
- ПУМБ;
- Райффайзен Банк;
- Сенс Банк;
- Таскомбанк;
- Укргазбанк;
- Укрэксимбанк;
- УкрСиббанк;
- Универсал Банк.
Напомним, в 2023 году в соответствующий список добавили Креди Агриколь Банк, увеличив перечень системно важных банков с 14 до 15 учреждений.
В 2022 году список насчитывал 14 учреждений, вместе с возвращенным к нему Кредобанком. Альфа-Банк, находившийся в перечне 2022 года, сменил название на Сенс Банк .