Good Wine під час війни подвоїв оборот: виручка за 2025 рік перевищила 5 млрд грн

Київський гастромаркет Good Wine у 2025 році збільшив виручку майже на 500 млн грн, довівши річний оборот до 5,1 млрд грн. Після складного 2022 року компанія не лише відновилася, а й за чотири роки змогла фактично подвоїти обсяг продажів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані YouControl.

За даними фінансової звітності ТОВ "Бюро вин", яке працює під брендом Good Wine, отримало чистий прибуток в розмірі 411 млн грн у 2025 році.

Рік Дохід, тис. грн Чистий прибуток, тис. грн 2022 2 298 490 -196 510 2023 3 745 425 354 183 2024 4 544 139 355 085 2025 5 106 083 411 344

Найважчим для компанії був перший рік повномасштабної війни - тоді бізнес завершив рік зі збитком. Уже у 2023 році продажі різко зросли, а компанія повернулася до прибутковості.

Окремий ресторанний бізнес групи також поступово відновився після падіння у 2022 році.

Згідно фінансових результатів ресторанної діяльності ТОВ "Енотека Гудвайн", у 2025 році компанія отримала 147,5 млн грн доходу. Обсяги продажів у цьому сегменті вже перевищують довоєнний рівень.

Рік Дохід, тис. грн Чистий прибуток, тис. грн 2022 66 758 1 310 2023 107 513 8 882 2024 136 889 17 137 2025 147 514 13 467

Про Good Wine

Good Wine — один із найвідоміших гастрономічних ритейлерів країни.

Good Wine працює у Києві з 2006 року і спеціалізується на продажу вина, гастрономії та преміальних продуктів. Асортимент магазину налічує тисячі позицій — від вина та сирів до готових страв і фермерських продуктів.

Магазин у Києві, який починався як винний супермаркет, з часом перетворився на великий гастромаркет із власною кулінарією, кав’ярнями та ресторанними форматами.

Нагадаємо, десять найбільших продуктових мереж України у 2025 році отримали понад 551 млрд грн виручки. Найбільший оборот залишається у "АТБ-Маркет" — 247 млрд грн, тоді як найшвидше зростання показали "Фора" та "Вересень Плюс".