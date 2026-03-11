- Категорія
Good Wine під час війни подвоїв оборот: виручка за 2025 рік перевищила 5 млрд грн
Київський гастромаркет Good Wine у 2025 році збільшив виручку майже на 500 млн грн, довівши річний оборот до 5,1 млрд грн. Після складного 2022 року компанія не лише відновилася, а й за чотири роки змогла фактично подвоїти обсяг продажів.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані YouControl.
За даними фінансової звітності ТОВ "Бюро вин", яке працює під брендом Good Wine, отримало чистий прибуток в розмірі 411 млн грн у 2025 році.
|Рік
|Дохід, тис. грн
|Чистий прибуток, тис. грн
|2022
|2 298 490
|-196 510
|2023
|3 745 425
|354 183
|2024
|4 544 139
|355 085
|2025
|5 106 083
|411 344
Найважчим для компанії був перший рік повномасштабної війни - тоді бізнес завершив рік зі збитком. Уже у 2023 році продажі різко зросли, а компанія повернулася до прибутковості.
Окремий ресторанний бізнес групи також поступово відновився після падіння у 2022 році.
Згідно фінансових результатів ресторанної діяльності ТОВ "Енотека Гудвайн", у 2025 році компанія отримала 147,5 млн грн доходу. Обсяги продажів у цьому сегменті вже перевищують довоєнний рівень.
|Рік
|Дохід, тис. грн
|Чистий прибуток, тис. грн
|2022
|66 758
|1 310
|2023
|107 513
|8 882
|2024
|136 889
|17 137
|2025
|147 514
|13 467
Про Good Wine
Good Wine — один із найвідоміших гастрономічних ритейлерів країни.
Good Wine працює у Києві з 2006 року і спеціалізується на продажу вина, гастрономії та преміальних продуктів. Асортимент магазину налічує тисячі позицій — від вина та сирів до готових страв і фермерських продуктів.
Магазин у Києві, який починався як винний супермаркет, з часом перетворився на великий гастромаркет із власною кулінарією, кав’ярнями та ресторанними форматами.
Нагадаємо, десять найбільших продуктових мереж України у 2025 році отримали понад 551 млрд грн виручки. Найбільший оборот залишається у "АТБ-Маркет" — 247 млрд грн, тоді як найшвидше зростання показали "Фора" та "Вересень Плюс".