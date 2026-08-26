Отчет о транспорте в ТЦК: как предприятиям избежать многотысячных штрафов в 2026 году

Только за первые пять месяцев 2026 года украинский бизнес получил штрафов более чем на 7 миллионов гривен за то, что не предоставил сведения о транспорте в ТЦК. Многие компании осознают, что из-за отсутствия отчетности оказались под угрозой серьезных финансовых потерь.

По данным аналитиков "Опендатабот", темпы привлечения к ответственности стремительно растут. Если до полномасштабной войны военкоматы выносили около 20 постановлений в год, то за неполные полгода 2026 выписали уже 263 постановления. Всего за время войны бизнес уплатил 16,64 млн грн штрафов. География нарушений также изменилась: лидерами по количеству санкций стали Киевская, Черкасская, Волынская области и Киев.

Специально для Delo.ua юридические нюансы процедуры, штрафы и правила предоставления сведений разъясняет Ирина Домитращук, адвокат и партнер адвокатского объединения Magnet Legal Law Firm.

Обязанность компаний и сроки отчетности

Представлять в ТЦК отчет ("Сведения о наличии транспортных средств и техники") должны все предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности. ФЛПы и обычные граждане такой отчет не представляют.

Руководители предприятий должны информировать ТЦК по своему местонахождению дважды в год. Следующий дедлайн – до 20 декабря текущего года.

Кроме этого, информировать ТЦК нужно внепланово (в течение 7 дней), когда меняется название компании, транспорт передают в долгосрочную аренду (лизинг) или в залог, отправляют в другой регион на длительное время, или же компания ликвидируется или реорганизуется.

Главная ловушка: "На предприятии нет транспорта"

Ранее считалось, что компании без собственного автопарка могут игнорировать этот отчет, опираясь на старое письмо Минобороны от 2016 года. Однако сегодня суды категоричны и отчитываться надо обязательно.

Показательны постановления Восьмого и Второго апелляционных админсудов. В одном из случаев руководителя новой компании оштрафовали на 34 000 грн. Он доказывал, что фирма существует всего месяц и не имеет ни техники, ни работников. Однако суд принял сторону ТЦК, поэтому компании должны отчитываться всегда, даже если в таблице будут сами нули. Невыполнение этого правила грозит руководителю штрафом от 34000 до 59500 грн.

К тому же, скрыть транспорт теперь невозможно. Сервисные центры МВД ежеквартально передают в ТЦК данные обо всех зарегистрированных по бизнесу автомобилях.

Действия бизнеса в сложных ситуациях

Фиксация представления "нулевого" отчета

Если у компании нет транспорта, но стремится обезопасить себя от штрафа, необходимо составить отчет с нулями. Часто предприниматели сталкиваются с проблемой, когда представители ТЦК физически отказываются принимать такие "пустые" документы.

В таком случае отправить документы следует по почте. Надо добавить сопроводительное письмо, где указать, что компания выполняет требование закона, но транспорта фактически нет.

"Практически самым безопасным способом является ценное письмо с описанием вложения и уведомлением о вручении. Такие документы являются доказательствами совершения предприятием действий, направленных на своевременное исполнение долга, и могут быть использованы в случае возникновения спора с ТЦК", – отмечает адвокат Ирина Домитращук.

Аренда, лизинг и авто сотрудников

При использовании съемных машин важно понимать, кто именно несет ответственность за информирование. Сообщать ТЦК о передаче автомобиля в долгосрочную аренду или лизинг (в течение 7 дней) должно именно то предприятие, на балансе которого эта машина учитывается и передает ее, то есть владелец.

Относительно личных автомобилей сотрудников ситуация иная. Если автомобиль зарегистрирован на работника, а компания только компенсирует ему стоимость обслуживания, машина не становится собственностью предприятия.

"Сам факт использования работником собственного автомобиля в служебных целях не изменяет право собственности, поэтому это не является достаточным основанием для его включения предприятием в Ведомость в качестве собственного транспорта", – объясняет юрист.

Однако такие отношения с работником следует должным образом оформить внутренним договором.

Покупка и продажа авто между периодами отчетности

При покупке или продаже авто между плановыми отчетами ждать следующего дедлайна нельзя. Для регистрации или снятия транспорта с учета в МВД обязательно понадобится справка с отметкой ТЦК о военном учете. Процедуру перехода права собственности следует оформлять сразу и обязательно сохранять подтверждение, что ТЦК принял документы.

Пропущенные дедлайны

Когда компания обнаруживает, что пропустила предыдущий срок или никогда раньше не представляла отчет, возникает дилемма: тихо ждать следующего дедлайна или сдаваться сейчас. Практика показывает, что безопаснее не ждать конца года, а действовать. Рекомендуется подготовить текущий отчет и отправить его с сопроводительным письмом. Это не гарантирует автоматической отмены штрафа, но добровольное устранение недостатков станет весомым аргументом в пользу предприятия при рассмотрении дела.

Ответственность руководителя и риски для счетов предприятия

Штраф за непредставление отчета налагается персонально на руководителя как на должностное лицо. То есть должником перед государством становится именно директор (физическое лицо), а не компания.

Соответственно, исполнители не могут заблокировать корпоративные счета предприятия – под арест могут попасть только личные банковские карты и доходы директора. Уплачивать этот штраф со счета компании не рекомендуется, ведь налоговая может расценить это как дополнительное благо для работника, с которого придется уплатить налоги. Оптимальный вариант – оплатить штраф с личной карты руководителя.

Компания может попытаться делегировать обязанность подачи отчета, например главному бухгалтеру или кадровику, закрепив это приказом и должностной инструкцией. Но это не всегда снимает риски с директора.

"Сам по себе приказ о делегировании функций не гарантирует автоматического освобождения руководителя от административной ответственности, ведь эта обязанность нормативно возложена именно на него. Это скорее механизм организации работы", – обращает внимание адвокат.

Сроки давности и угроза накопления штрафов

По закону штраф могут наложить в течение трех месяцев со дня выявления нарушения, но не позднее одного года со дня его совершения. Поскольку отчет представляется дважды в год, каждое непредставление ТЦК может расцениваться как отдельное нарушение. Однако автоматически выписать ряд штрафов за прошедшие периоды нельзя – в каждом случае нужно отдельно анализировать даты, сроки давности и процедуру.

Разблокировка продаж авто в сервисных центрах МВД

Часто компании узнают проблему только тогда, когда пытаются продать авто, а сервисный центр МВД требует справки по ТЦК. В свою очередь ТЦК видит отсутствие отчетности и начинает процесс привлечения к ответственности, фактически блокирующей сделку.

В такой ситуации следует предоставить актуальный отчет, получить справку для МВД и провести регистрационное действие. А вопрос штрафа решать по отдельности.

"Не рекомендуем добровольно признавать состав административного правонарушения только с целью ускорения процедуры отчуждения транспортного средства без предварительного анализа материалов дела", – отмечает эксперт.

К тому же штраф можно отменить в суде, если ТЦК допустил процедурные ошибки: вовремя не сообщил руководителю о рассмотрении дела, нарушил сроки давности или выписал постановление без надлежащих доказательств.

Внезапные проверки ТЦК на предприятии

Руководители должны допускать представителей ТЦК для проверки мобилизационной готовности транспорта. Однако такие визиты проводятся по утвержденным планам и графикам.

Если представители военкомата пришли с проверкой без предупреждения, в первую очередь следует проверить служебные удостоверения, полномочия и документы, подтверждающие, что компания находится в официальном графике. Если подтверждений нет, этот факт нужно зафиксировать в письменном виде. При проверке желательно привлечь адвоката и фиксировать весь процесс.

Как ТЦК штрафует бизнес за транспорт

В Украине 1047 компаний получили постановления за непредставление сведений о транспортных средствах в ТЦК и СП за время войны с 2014 года. Большинство этих санкций, а именно 87%, наложили уже после начала полномасштабного вторжения.