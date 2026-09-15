Средняя зарплата в Украине в сентябре 2026: актуальный уровень доходов

Редакция Dilo собрала данные из наиболее авторитетных источников рынка труда, в частности robota.ua, чтобы проанализировать ситуацию на рынке труда Украины по состоянию на сентябрь 2026 года. В материале — подробный обзор уровня заработных плат и основные тенденции месяца.

Средняя зарплата в Украине

Средняя зарплата на украинском рынке труда по вакансиям по состоянию на сентябрь 2026

Источник: prozora.robota.ua

География зарплат в Украине остается довольно красноречивой картой экономических возможностей страны. Так, разница между столицей и наименее оплачиваемыми региональными центрами достигает почти двукратного размера. Лидером, как и следовало ожидать, является Киев — 37 500 грн средней зарплаты в вакансиях, который продолжает играть роль главного магнита для специалистов со всей страны.

Второе и третье места достались промышленному Днепру (33 000 грн) и западному Львову (29 450 грн), который вплотную приблизился к портовой Одессе (29 000 грн).

Середину рейтинга удерживают города с относительно стабильным, хотя и не рекордным, рынком труда:

Ужгород — 28 750 грн;

Харьков — 28 492 грн;

Ивано-Франковск — 28 000 грн;

Херсон — 27 266 грн;

Винница — 26 000 грн;

Николаев — 25 544 грн.

А вот нижнюю часть рейтинга формируют преимущественно небольшие областные центры, где рынок труда традиционно скромнее:

Тернополь — 25 000 грн;

Житомир — 24 712 грн;

Луцк — 24 000 грн;

Полтава и Хмельницкий — по 23 500 грн;

Ровно — 23 000 грн;

Черновцы — 22 500 грн;

Чернигов и Сумы — по 22 000 грн.

Замыкает список Кропивницкий с самой скромной средней зарплатой среди всех городов выборки — 20 000 грн. Разница почти в 1,9 раза между столицей и последним городом подборки еще раз подтверждает, что рынок труда в Украине остается крайне неравномерным.

Средняя зарплата на украинском рынке труда по резюме по состоянию на сентябрь 2026

Источник: prozora.robota.ua

Зарплатные ожидания кандидатов по стране выглядят гораздо более равномерными, чем предложения работодателей: разброс между городами здесь значительно меньше. Самые высокие запросы традиционно формируют в Киеве — 35 000 грн, тогда как Львов и Ужгород идут почти наравне: по 30 000 грн.

Большинство областных центров держится в диапазоне 23 000–25 000 грн:

Харьков, Ивано-Франковск, Винница, Николаев, Тернополь, Черновцы — по 25 000 грн;

Полтава, Хмельницкий, Черкассы — по 25 000 грн;

Луцк, Ровно — по 23 000 грн;

Житомир — 21 900 грн.

Самые скромные зарплатные ожидания (на уровне 20 000 грн) фиксируют сразу в нескольких городах: Херсоне, Чернигове, Сумах и Кропивницком.

Если сравнить эти цифры с предложениями работодателей, разрыв по стране выглядит довольно показательным. В Киеве и Львове кандидаты просят меньше, чем готовы платить компании (35 000 против 37 500 грн в столице и 30 000 против 29 450 грн во Львове — здесь ситуация практически уравновешена).

А вот в Одессе и большинстве региональных центров картина противоположная. Ожидания соискателей часто превышают реальные предложения работодателей, что создает дополнительное напряжение на локальных рынках труда и заставляет компании либо повышать ставки, либо дольше искать кандидатов.

Самые большие зарплатные разрывы по сферам деятельности в Украине

Разница в зарплатах между ожиданиями кандидатов и предложениями работодателей по состоянию на сентябрь 2026 (рубрики)

Источник: prozora.robota.ua

Наибольшая разница между тем, сколько хотят получать кандидаты, и тем, сколько готовы предлагать работодатели, наблюдается в сфере «Охрана — Безопасность — Силовые структуры». Кандидаты ожидают медианную зарплату на уровне 20 000 грн, тогда как работодатели предлагают 70 000 грн. Разрыв составляет 50 000 грн.

На втором месте — «Государственные учреждения — Местное самоуправление»: при ожиданиях кандидатов в 30 000 грн работодатели предлагают 70 065 грн. Разница составляет 40 065 грн.

Значительный разрыв в пользу работодателей зафиксирован еще в ряде сфер:

Недвижимость — 35 000 грн против 55 000 грн (+20 000 грн);

СМИ и издательское дело — 20 000 грн против 32 500 грн (+12 500 грн);

Телекоммуникации и связь — 30 000 грн против 41 500 грн (+11 500 грн);

Автобизнес и сервисное обслуживание — 30 000 грн против 40 000 грн (+10 000 грн);

Маркетинг, реклама и PR — 25 000 грн против 33 875 грн (+8 875 грн);

IT — 35 000 грн против 43 200 грн (+8 200 грн).

Умеренный разрыв в пользу работодателей сохраняется еще в нескольких направлениях:

Туризм и путешествия — +7 500 грн;

Спорт, красота и оздоровление — +7 500 грн;

Торговля — +6 500 грн;

Дизайн, графика и фото — +6 500 грн;

Гостинично-ресторанный бизнес — +5 000 грн;

Консалтинг, аналитика и аудит — +5 000 грн;

Банки, инвестиции и лизинг — +4 650 грн.

В ряде массовых сфер ожидания кандидатов и предложения работодателей уже почти совпадают:

Административный персонал, водители, курьеры — +2 500 грн;

Логистика, таможня, склад — +1 500 грн;

HR-специалисты и бизнес-тренеры — +1 000 грн;

Рабочие специальности, персонал для дома — +845 грн.

А вот в части сфер картина разворачивается на 180 градусов: здесь уже кандидаты просят больше, чем готовы платить работодатели. Наиболее заметный такой «обратный» разрыв — в топ-менеджменте, где ожидания руководителей (70 000 грн) на 22 500 грн превышают реальные предложения компаний (47 500 грн).

Существенное превышение ожиданий над предложениями зафиксировано еще в нескольких отраслях:

Строительство и архитектура — –7 365 грн;

Наука, образование и перевод — –6 500 грн;

Юристы, адвокаты, нотариусы — –6 250 грн;

Сельское хозяйство и агробизнес — –6 000 грн;

Культура и шоу-бизнес — –5 000 грн;

Некоммерческие и общественные организации — –4 183 грн;

Бухгалтерия, налоги, финансы — –3 000 грн;

Закупки и снабжение — –2 500 грн;

Производство, инженеры, технологи — –2 000 грн.

В остальных сферах (медицине, продажах и работе для студентов без опыта) разрыв уже практически незаметен и колеблется в пределах 500–1 500 грн в сторону кандидатов.

В целом там, где ощущается острый дефицит кадров, работодатели вынуждены существенно переплачивать сверх ожиданий кандидатов. А вот в топ-менеджменте, строительстве, науке и юриспруденции, наоборот, амбиции соискателей опережают реальные возможности рынка.

Разница в зарплатах между ожиданиями и предложением по должностям

Разница в зарплатах между ожиданиями кандидатов и предложениями работодателей по состоянию на сентябрь 2026

Источник: prozora.robota.ua

Если на уровне отраслей наибольший разрыв фиксировали в обороне и госсекторе, то на уровне конкретных профессий картина еще более выразительна. Абсолютным лидером здесь снова становится военнослужащий: кандидаты ожидают 30 000 грн, тогда как работодатели предлагают 71 500 грн — разница достигает 41 500 грн. Вплотную к нему приблизился сетевой инженер: 40 000 грн против 71 500 грн, то есть +31 500 грн.

Существенный разрыв в пользу работодателей демонстрируют еще несколько технических и нишевых профессий:

Электронщик — 30 000 грн против 60 000 грн (+30 000 грн);

Риелтор — 30 000 грн против 60 000 грн (+30 000 грн);

Специалист по продаже и аренде недвижимости — 35 000 грн против 60 000 грн (+25 000 грн);

Переводчик — 25 000 грн против 45 000 грн (+20 000 грн);

Оператор чата — 20 000 грн против 37 000 грн (+17 000 грн).

Заметно недооцененными собственными ожиданиями выглядят и водители категории С и автомеханики:

Категория С — 35 000 грн против 50 000 грн (+15 000 грн);

Автомеханик — 40 000 грн против 55 000 грн (+15 000 грн);

Парикмахер — 20 000 грн против 35 000 грн (+15 000 грн);

Геодезист — 35 000 грн против 50 000 грн (+15 000 грн);

Режиссер монтажа — 25 000 грн против 40 000 грн (+15 000 грн).

В сфере маркетинга и digital также есть пространство для приятных сюрпризов для кандидатов:

Direct-менеджер — 20 000 грн против 34 750 грн (+14 750 грн);

SMM-менеджер — 20 000 грн против 34 000 грн (+14 000 грн);

Фотограф — 25 000 грн против 35 000 грн (+10 000 грн);

Промоутер — 20 000 грн против 30 000 грн (+10 000 грн).

Транспортная и курьерская сфера — еще один сегмент, где работодатели последовательно готовы платить больше, чем просят кандидаты:

Водитель легкового автомобиля — 26 280 грн против 40 000 грн (+13 720 грн);

Водитель-курьер — 27 000 грн против 40 024 грн (+13 024 грн);

Категория CE — 50 000 грн против 62 500 грн (+12 500 грн);

Водитель такси — 30 000 грн против 41 000 грн (+11 000 грн);

Водитель — 30 000 грн против 40 500 грн (+10 500 грн);

Автокурьер — 30 000 грн против 40 000 грн (+10 000 грн);

Дальнобойщик — 50 000 грн против 60 000 грн (+10 000 грн).

Не отстает и сфера услуг и HoReCa:

Мастер маникюра/педикюра — 20 000 грн против 32 500 грн (+12 500 грн);

Сушист — 25 000 грн против 36 500 грн (+11 500 грн);

Пиццайоло — 25 000 грн против 35 750 грн (+10 750 грн).

Замыкают топ-30 автослесарь, менеджер по продажам автомобилей и радиомонтажник, у которых разница составляет ровно по 10 000 грн, а также инженер ГИС (+12 500 грн).

Наибольший разрыв между ожиданиями и предложениями стабильно фиксируют в профессиях, связанных с обороной, техническими специальностями и транспортом. Там работодатели ощущают наиболее острый дефицит кадров и вынуждены существенно повышать ставки, чтобы перекрыть зарплатные ожидания самих соискателей.

Как менялись зарплаты за последние месяцы

Карта средних зарплат по областным центрам еще раз подтверждает привычную иерархию: Киев (37 500 грн) уверенно лидирует, за ним идут Днепр (33 000 грн), Львов (29 450 грн) и Одесса (29 000 грн). Самые скромные показатели — в Кропивницком (20 000 грн), Сумах и Чернигове (по 22 000 грн).

Впрочем, последние четыре недели оказались показательными не столько с точки зрения зарплат, сколько с точки зрения количества самих вакансий. Кстати, здесь тенденция довольно тревожная. Наиболее заметное сокращение предложений зафиксировано сразу в нескольких крупных городах:

Киев — 31 504 вакансии (–15%, или –5 766 за месяц);

Житомир — 1 509 вакансий (–14%, или –241);

Винница — 2 114 вакансий (–13%, или –316);

Полтава — 1 343 вакансии (–13%, или –195);

Харьков — 4 558 вакансий (–12%, или –647);

Хмельницкий — 1 427 вакансий (–12%, или –196).

Наиболее резкое падение наблюдается именно в столице. Если в июне–июле количество вакансий держалось на уровне 56 тыс., то к августу показатель просел до 53,2 тыс. Схожую динамику, хотя и менее выраженную, демонстрируют и другие города из списка. Это может указывать на сезонное замедление найма в конце лета или на более осторожную кадровую политику работодателей.

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